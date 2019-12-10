NYTimes: на переговорах в Париже неопытный Зеленский не уступил «мастеру интриги» Путину

Переговоры «нормандской четвёрки» не принесли России «лёгкой победы», пишет The New York Times. Вопреки опасениям оппозиции, украинский президент Владимир Зеленский ясно дал понять, что не собирается идти на уступки Москве, пока не будут решены вопросы безопасности, в том числе контроля над восточной границей, отмечает издание.

У переговоров в нормандском формате были все предпосылки «неравной борьбы». Бывший офицер КГБ и «опытный мастер глобальной интриги» Владимир Путин противостоял бывшему комику Владимиру Зеленскому, не имеющему опыта в силовой политике и пострадавшему от «взаимодействий Украины с президентом Трампом», пишет The New York Times.

Но их первая встреча с глазу на глаз не стала «лёгкой победой для российского президента, а скорее оказалась ничьей». На переговорах в Париже стороны достигли «скромного прогресса» в умиротворении конфликта на востоке Украины, который идёт уже пять с половиной лет, отмечает издание.

Зеленский, испытывающий всевозрастающее давление на родине со стороны националистов, которые обвиняют его в капитуляции перед Россией, прибыл в Париж с ограниченными возможностями для манёвра и гораздо меньшими военными или политическими ресурсами, чем Путин. Его позиция была ещё больше ослаблена из-за отсутствия сильной поддержки, которую ранее Украине предоставляли США, обращает внимание The New York Times.

По словам издания, прибытие двух президентов в Елисейский дворец словно подчёркивало дисбаланс между Россией и Украиной. Зеленский приехал на скромном сером минивэне, Путин — на огромном бронированном лимузине.

Российский лидер, «как с ним часто бывает», опоздал на встречу, но только на несколько минут. Оба президента рассчитывали на большой выигрыш от переговоров. Путин «отчаянно» хочет, чтобы Запад отменил санкции. «Неопытный» Зеленский стремится выполнить обещание о прекращении войны в Донбассе, которое помогло ему одержать убедительную победу на выборах, поясняет американская газета.

Для Зеленского на кону стояло многое. Но в отличие от своего предшественника Петра Порошенко он избегал оскорблений в адрес российского коллеги, «отношения которого с прошлым президентом Украины были настолько отравлены, что они прекратили всякое общение», утверждается в статье.

Москва ясно дала понять, что не собирается «аннексировать отколовшиеся восточные территории» Украины, но хочет сохранить влияние над страной и не допустить её военной, политической или экономической интеграции с Западом. Правительство Путина сигнализировало, что Киев может восстановить хотя бы номинальный суверенитет над Донбассом.

В обмен Москва требует, чтобы Украина не вступала в ЕС и НАТО, а также внесла изменения в конституцию, чтобы дать больше полномочий регионам. В том числе тем, которыми, весьма вероятно, будут управлять пророссийские силы.

Но, выступая на совместной пресс-конференции с Путиным, а также с лидерами Франции и Германии, Зеленский ясно дал понять, что не может быть никаких политических и конституционных изменений, которых добивается Россия, пока не будут решены вопросы безопасности, включая контроль над границей. Он также исключил возможность уступить настойчивому требованию Москвы и сделать Украину федерацией. Подобное, по его словам, никогда не произойдёт.

Зеленский сообщил, что Киев и Москва договорились обменять всех военнопленных до конца года и добиться полного прекращения огня, которое впервые было согласовано ещё в 2015 году, но неоднократно нарушалось. Он добавил, что Украине необходимо восстановить контроль над восточной границей, которая в настоящий момент находится в руках «поддерживаемых Москвой сепаратистов».

В свою очередь Путин заявил, что в отношениях Москвы с Киевом, которые значительно ухудшились после свержения «пророссийского президента» Виктора Януковича в феврале 2014-го, наступила «оттепель». Вместе с тем, по его мнению, предстоит многое сделать для достижения стабильного соглашения.

Он подчеркнул давнюю позицию России, согласно которой, «контролируемым повстанцами» русскоязычным регионам Восточной Украины следует предоставить особый статус. Мирное соглашение, достигнутое в Минске в феврале 2015 года, подразумевало, что украинские власти изменят законодательство и конституцию, чтобы обеспечить такой статус. Но, как и большинство элементов этого договора, данное требование так и не было осуществлено, отмечает издание.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что эти первые за последние три года мирные переговоры на высоком уровне позволили выйти из многолетнего тупика. Вместе с тем он признал, что конфликт, унёсший жизни более 13 тыс. человек, всё ещё далёк от завершения.

«Мы не нашли волшебную палочку или панацею, но мы перезапустили мирный процесс», — заявил Макрон. По его словам, парижский саммит стал «очень позитивным шагом вперёд». Участники «нормандской четвёрки» договорились встретиться вновь через четыре месяца.

Перед встречей в Париже обеспокоенные тем, что Зеленский может поддаться силе убеждения Путина, три украинские оппозиционные группы опубликовали манифест. Они призвали президента не идти на уступки Москве по вопросам «евроатлантической» внешней политики страны, статуса восточных регионов и сроков выборов на «оккупированной сепаратистами территории».

Ранним утром вторника протестующие собрались рядом с офисом Зеленского в центре Киева. Участники акции выразили облегчение, что, вопреки их опасениям, встреча в Париже не закончилась «капитуляцией», заключает The New York Times.