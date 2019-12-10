Не так плохо, как многие ожидали: Euronews спросил у украинцев мнение о встрече в Париже

Тысячи украинцев в центре Киева в прямом эфире наблюдали за выступлениями лидеров «нормандской четвёрки». Как передаёт Euronews, по мнению собравшихся, всё прошло не так плохо, как многие ожидали, однако по некоторым вопросам остаются неясности.
Не так плохо, как многие ожидали, хотя и неясности остаются. Тысячи украинцев в центре Киева в прямом эфире наблюдали за выступлениями лидеров «нормандской четвёрки».
МУЖЧИНА:Слава богу, Зеленский не допустил скорой капитуляции, как он мог бы. Для всех украинцев это свидетельство того, что любую власть необходимо контролировать и направлять.
МУЖЧИНА:Как позитив можно вынести то, что по некоторым вопросам мы просто не договорились. И я рад, что не сбылись те опасения, которые в общем были у многих украинцев, не сбылся худший сценарий.
ЖЕНЩИНА: Пока ещё рано делать выводы, поскольку все выступавшие говорили разное, и пока мы не можем проанализировать, что на самом деле произошло и какой документ будет подписан и обнародован.
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