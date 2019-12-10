«Оттепель, но пока не мир» — Le Figaro подвела итоги переговоров Москвы и Киева в Париже

Четырёхсторонний саммит по урегулированию конфликта в Донбассе в Париже ознаменовал наступление оттепели, но не мира в отношениях Москвы и Киева, считает Le Figaro. При этом, несмотря на принятые в ходе встречи меры «символического характера», эти переговоры вряд ли поспособствуют стабилизации положения в регионе, ведь Владимир Путин в нём совершенно не заинтересован, уверено издание.

«Возможно, оттепель, но не мир, по крайней мере пока», — так характеризует обозреватель Le Figaro Изабель Лассер итоги саммита «нормандского формата» в Париже, ставшего возможным после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Как отмечает автор, для французской дипломатии, вложившей в организацию саммита серьёзные усилия, важно было продемонстрировать на итоговом фото рукопожатие украинского президента с Владимиром Путиным, однако сама четырёхсторонняя встреча, помимо нескольких «символических мер», не будет способствовать нормализации ситуации на востоке Украины. Вероятно, потому что Владимир Путин в этом не заинтересован, ведь Донбасс для него одновременно и дорогостоящая «обуза», и важный рычаг давления, предполагает журналист.

По словам Лассер, Владимир Путин с первых дней своего правления не прекращал мечтать о восстановлении российского влияния на постсоветском пространстве, считает автор статьи. Последним свидетельством этого «путинского проекта», вселяющего беспокойство в страны Восточной Европы, стало усиление давления на Белоруссию в вопросе «интеграции» с Россией». И, как замечает обозреватель, одним из наиболее эффективных способов закрепить господство России на территориях бывшего СССР является поддержание на своих окраинах «замороженных» конфликтов. Похожим образом Москва поддерживала сепаратистов Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии в 1990-х годах, расстроив планы Грузии и Молдавии по слиянию с евроатлантическими структурами.

Вытеснить ЕС и НАТО из региона — ещё одна цель российского президента на Украине, убеждена автор статьи. Минские соглашения превратили открытую войну в Донбассе в конфликт низкой интенсивности, что идёт только на пользу «политике вредительства» Путина, однако стабилизация обстановки в этой части Украины и её возвращение «в лоно Киева» заставили бы его лишиться основного инструмента дестабилизации этой страны. В теории, после разрешения территориальных споров Киев мог бы с большими основаниями претендовать на членство в НАТО, напоминает Лассер, добавляя, что российский лидер не заинтересован и в успехе Украины как государства по установлению в этой стране демократии по европейскому образцу: «Она могла бы стать для Москвы зеркалом и навести россиян на определённые мысли».

Как отмечает обозреватель, «сверхчувствительный» вопрос присоединения Крыма к России в 2014 году на саммите не поднимался. Действительно, в Минских соглашениях эта тема не фигурирует, однако урегулирование донбасского конфликта — всего лишь предварительное условие для обсуждения будущего Крыма, полагает Лассер.