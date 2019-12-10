«Оттепель, но пока не мир» — Le Figaro подвела итоги переговоров Москвы и Киева в Париже
«Возможно, оттепель, но не мир, по крайней мере пока», — так характеризует обозреватель Le Figaro Изабель Лассер итоги саммита «нормандского формата» в Париже, ставшего возможным после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Как отмечает автор, для французской дипломатии, вложившей в организацию саммита серьёзные усилия, важно было продемонстрировать на итоговом фото рукопожатие украинского президента с Владимиром Путиным, однако сама четырёхсторонняя встреча, помимо нескольких «символических мер», не будет способствовать нормализации ситуации на востоке Украины. Вероятно, потому что Владимир Путин в этом не заинтересован, ведь Донбасс для него одновременно и дорогостоящая «обуза», и важный рычаг давления, предполагает журналист.
По словам Лассер, Владимир Путин с первых дней своего правления не прекращал мечтать о восстановлении российского влияния на постсоветском пространстве, считает автор статьи. Последним свидетельством этого «путинского проекта», вселяющего беспокойство в страны Восточной Европы, стало усиление давления на Белоруссию в вопросе «интеграции» с Россией». И, как замечает обозреватель, одним из наиболее эффективных способов закрепить господство России на территориях бывшего СССР является поддержание на своих окраинах «замороженных» конфликтов. Похожим образом Москва поддерживала сепаратистов Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии в 1990-х годах, расстроив планы Грузии и Молдавии по слиянию с евроатлантическими структурами.
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