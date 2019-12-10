Welt: для настоящего прогресса Украине нужны хорошие отношения не только с Западом, но и с Россией

Встреча в нормандском формате не могла стать большим прорывом, потому что обстановка на Украине за последние годы не претерпела заметных изменений, считает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его мнению, чтобы добиться улучшения ситуации, Украина должна решиться на своего рода «шпагат» — то есть установить хорошие отношения не только с Западом, но и с Россией.

С нами только что вышел на связь наш корреспондент Кристоф Ваннер из Москвы. Кристоф, как по-твоему, результаты этой встречи действительно стали большим рывком в мирном процессе или нет?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Нет, эти результаты — мелкие компромиссы. О большом рывке вообще не может быть никакой речи. Честно говоря, ничего иного нельзя было ожидать, потому что общая обстановка на Украине за последние годы не изменилась. Украина продолжает следовать уверенному западному курсу. И если сейчас вдруг разом наступит мир на востоке Украины, это, вероятно, будет означать, что Украина рано или поздно перейдёт в НАТО. Это было бы пятым расширением НАТО на восток с момента распада Советского Союза, и это последнее, чего хотят русские. Пока конфликт там томится на слабом огне и территориальная целостность Украины не обеспечивается, Украина не может стать членом НАТО, и именно это важно для России. Поэтому здесь действует политика маленьких шагов. Путин хочет оставаться в диалоге с обоими тяжеловесами ЕС, Францией и Германией. Для него речь идёт об улучшении экономических связей, но он не заинтересован в достижении существенных изменений на востоке Украины — по крайней мере, не в данный момент.

Кристоф, как наш российский корреспондент ты много раз бывал в зоне военного конфликта на востоке Украины, ты видел всё своими глазами. С твоей точки зрения, что должно произойти, чтобы в этом охваченном гражданской войной регионе действительно произошёл прогресс?

КРИСТОФ ВАННЕР: Украине может понравиться или не понравиться то, что я говорю, но факт в том, что Украина должна отважиться на шпагат, если она хочет достичь улучшений в своей стране. Суть этого шпагата в хороших отношениях с Западом и по меньшей мере настолько же хороших отношениях с Россией. Для этого нужно вовлечь пророссийских политиков в дела украинского правительства — например, людей, которым Путин доверяет. Один такой есть, это Виктор Медведчук, 65-летний олигарх, сподвижник Путина, украинец. Путин — крёстный его младшей дочери. Этот человек совсем не столь, скажем так, незначителен. Он действительно является важной личностью в украинской политике. Но в настоящий момент у него нет власти. А если привлечь этого человека, то появится небольшой прогресс и можно будет, по меньшей мере, добиться того, чтобы этот горячий конфликт на востоке Украины превратился в замороженный. Это, по крайней мере, станет облегчением для людей.

Кристоф, спасибо за твою оценку ситуации.

Дата выхода в эфир 10 декабря 2019 года.