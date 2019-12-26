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Bild: из мировых политиков немцы больше всего доверяют Макрону, меньше всего — Трампу

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Граждане ФРГ доверяют Эммануэлю Макрону даже больше, чем собственному канцлеру, пишет Bild, ссылаясь на данные опроса, проведённого институтом Kantar. Уровень доверия французскому лидеру составил 57% против 53% у Ангелы Меркель. Наименьшим доверием у немцев пользуются Дональд Трамп, Реджеп Эрдоган, Борис Джонсон и Владимир Путин.
Bild: из мировых политиков немцы больше всего доверяют Макрону, меньше всего — Трампу
Reuters

57% немцев доверяют французскому президенту Эммануэлю Макрону, пишет Bild, ссылаясь на данные опроса, проведённого институтом Kantar.Таким образом, по уровню доверия Макрон опередил Ангелу Меркель: ей доверяет 53% граждан ФРГ.

Издание отмечает, что немцы доверяют французскому президенту даже больше, чем собственному канцлеру, несмотря на то что Макрон провоцирует конфликты внутри НАТО, а в самой Франции миллионы людей протестуют против его пенсионной реформы.
 
Результаты по уровню «недоверия» ещё более показательны, пишет Bild: 44% немцев имеют «скорее низкий» уровень доверия к Меркель, тогда как в случае с Макроном этот показатель составляет лишь 32%.
 
Что касается наименее популярных среди немцев политиков, то худшие показатели у Дональда Трампа: 89% опрошенных заявили о своём «низком уровне доверия» к американскому президенту. 86% граждан ФРГ не доверяют Реджепу Эрдогану, 71% — британскому премьеру Борису Джонсону. Низкие показатели и у Владимира Путина: 67% респондентов заявили о невысоком доверии к президенту России. 
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источник
Bild Германия Европа
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Ангела Меркель Владимир Путин Дональд Трамп опрос Эммануэль Макрон
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