Nikkei Asian Review: азиатские соседи теряют доверие к Пекину и политике Си

Как показали результаты опроса Исследовательского центра Пью, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию, Южную Корею, Индию и Австралию, всё меньше доверяют политике Си Цзиньпина и особенно военному усилению Поднебесной. Но в то же время соседи благосклонно воспринимают экономические успехи Китая, пишет Nikkei Asian Review.

Азиатские соседи Китая поддерживают экономический подъём Пекина, однако всё более настороженно относятся к росту влияния Поднебесной в регионе, сообщает Nikkei Asian Review.



По данным опроса вашингтонского Исследовательского центра Пью, 45% респондентов в шести странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), включая Австралию, Индонезию, Индию, Японию, Филиппины и Южную Корею, утверждают, что не уверены в политике председателя КНР Си Цзиньпина. Доверяют китайскому лидеру только 30% опрошенных.



Негативнее всех действия Си оценивают участники исследования из Японии — в политике главы КНР сомневается 81%. В Южной Корее Си Цзиньпину не доверяют 74% респондентов, а в Австралии — 54%.



Как напоминает ресурс, на сегодня Китай состоит в масштабном противостоянии с США, которое затрагивает такие вопросы, как торговые пошлины, кража интеллектуальной собственности и кибершпионаж, а также нарушения прав человека со стороны Пекина. Кроме того, недавно американские власти приняли законопроект, поддерживающий антиправительственные протесты в Гонконге, и рассматривают возможность ужесточения реакции США на, как утверждает американская сторона, притеснения мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.



Что касается экономических успехов Поднебесной, в целом жители стран АТР относятся к ним позитивно, отмечает Nikkei Asian Review. Соотношение положительных оценок против отрицательных, например, в Австралии составляет 65% против 30%, в Японии 55% против 34% и в Индонезии 40% против 36%. Впрочем, даже половина американских респондентов по-прежнему полагает, что экономический подъём КНР выгоден США.



«По опросам этого года видно, что мы рассматриваем китайское экономическое влияние в несколько более позитивном ключе, чем американское», — прокомментировала старший сотрудник Исследовательского центра Пью Лора Сильвер. При этом она обращает внимание, что страны АТР по-прежнему предпочитают крепкие экономические связи с США.



Многие респонденты, вероятно, обеспокоенные перспективой попасть в долговую яму Пекина, выразили недоверие к растущим китайским инвестициям. 75% японцев считают тенденцию неблагоприятной. Так же думают 66% австралийцев, 61% южнокорейцев и 54% индийцев.



Но ещё большую тревогу, как выяснилось, вызывает у соседей военное усиление Поднебесной. Особенно это касается Южно-Китайского моря, где Китай создаёт искусственные острова, чтобы «подкрепить» свои притязания на спорные с другими государствами территории. В среднем 79% опрошенных из стран АТР заявили, что усиление китайской армии ничего хорошего для них не сулит. В Японии и Южной Корее так считают 90% респондентов.



Ресурс добавляет, что также опрос показал: в государствах АТР постепенно снижается уровень поддержки и США тоже, даже в странах-союзниках, таких как Япония и Австралия. Это может быть связано с политикой Дональда Трампа «Америка прежде всего». И тем не менее многие всё ещё полагаются на лидерство Вашингтона. Своим главным союзником называют США 71% респондентов из Южной Кореи, 64% филиппинцев, 63% японцев и, правда, лишь 38% австралийцев.