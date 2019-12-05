Guardian: «Большой брат следит за вами» — Китай лидирует по количеству камер наблюдения

Восемь из десяти городов с самым большим количеством камер наблюдения находятся в Китае, сообщает The Guardian. Впрочем, остальные страны не слишком отстают и планируют догнать Поднебесную, несмотря на то что вопрос о тотальной слежке и внедрении систем распознавания лиц вызывает всё более неоднозначную реакцию.

В городах по всему миру становится всё больше камер наблюдения и всё чаще внедряются системы распознавания лиц. К примеру, благодаря этому достижению технологий полицейские из китайского города Чунцин летом 2019 года сумели поймать мужчину, подозреваемого в убийстве, совершённом ещё в 2002 году, пишет The Guardian.

По видео, записываемому в реальном времени, система сканирует черты лица людей на улицах и, если выявляет совпадения от 60% и выше, незамедлительно оповещает правоохранительные органы. Как отмечает газета, такие технологии нередко помогают раскрывать преступления полицейским из Чунцина — города, недавно занявшего первое место по масштабам внедрения камер наблюдения.

Как выяснила британская исследовательская компания Comparitech, в Чунцине на 15,35 млн человек приходится 2,58 млн камер — по одной камере на каждые шесть жителей города. Таким образом по числу камер наблюдения Чунцин обошёл все другие города в мире, включая Пекин, Шанхай и даже центр технических разработок Китая Шэньчжэнь.

Британское издание обращает внимание, что, по данным исследования, восемь из десяти городов с наибольшим числом камер слежения находятся в Поднебесной. Также в десятку попали Лондон (более 600 тыс. камер на 9 млн человек) и американский город Атланта, штат Джорджия (7, 8 тыс. камер на более 500 тыс. человек) — на 6-м и 10-м местах соответственно.

The Guardian объясняет, что Чунцин входит в пилотную программу по борьбе с преступностью Xue Liang («Зоркий глаз»), которая строится на создании и отслеживании рейтингов благонадёжности граждан. По данным Министерства общественной безопасности КНР, к следующему году в Китае планируется установить 626 млн камер наблюдения.

Критики настаивают, что повсеместное внедрение систем слежения нарушает закреплённое международными нормами право на неприкосновенность частной жизни. Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах, сбор и использование биометрических данных должны касаться лишь людей, совершивших правонарушение, а не широких слоёв населения, никак не связанных с преступлением. Люди имеют право знать, какие именно их биометрические данные есть у властей, и Китай своей автоматизированной системой распознавания лиц эти принципы нарушает.

По словам специалиста по Китаю организации Human Rights Watch Майи Ван, сегодня можно наблюдать, как китайские полицейские управления соревнуются друг с другом в том, «кто лучше и изобретательнее всего осуществляет массовую слежку и контроль над обществом». «То, насколько глубоко, широко и далеко заходит массовая слежка китайского правительства за гражданами, наверное, беспрецедентно в современной истории», — считает эксперт.

Впрочем, другие страны не слишком отстают от Китая по темпам внедрения технологий для массовой слежки. Так, этим летом лондонская муниципальная транспортная служба Transport for London использовала WiFi для отслеживания маршрута пассажиров, а на вокзале Кингс-Кросс без ведома жителей города были введены в эксплуатацию системы распознавания лиц, но затем, после возмущения общественности и проверки, программа была свёрнута.

Уполномоченный по вопросам сбора и хранения биометрических данных граждан Великобритании Пол Уайлз рассказывает, что по числу камер наблюдения страна постепенно приближается к Китаю, поэтому для новых реалий необходимо разработать новое законодательство, которое определит, что в интересах общественности и как именно должны применяться новые технологии.

В мае Сан-Франциско стал первым крупным американским городом, в котором был введён официальный запрет на системы распознавания лиц. Тогда инициатор законопроекта Аарон Пескин подчеркнул, что для обеспечения безопасности города необязательно превращаться в «полицейское государство» и больше упирать на доверие и сознательность граждан, чем на технологии «большого брата». По мнению Уайлза, некоторые британские города тоже могут последовать этому примеру, хотя сам лично он считает, что запрет, в отличие от полноценного законодательства, не решит проблему.

Кто-то, как Стюарт Гринфилд из британской компании Facewatch, занимающейся технологиями распознавания лиц, считает, что такие инновации при ответственном применении полезны. Другие же уверены, что внедрение таких технологий вряд ли будет в интересах граждан и рискует перерасти в тотальную слежку, выгодную лишь властям и большим IT–компаниям.

Как бы то ни было, как показывает исследование Comparitech, в настоящее время страны в разных уголках мира отказываться от систем распознавания лиц не собираются и планируют устанавливать ещё больше камер.