WiWo: Трамп предложил заменить ДРСМД новым договором с участием России и КНР

Президент США Дональд Трамп предложил заменить прекративший действие договор РСМД новым договором о ядерном разоружении, который включил бы в себя не только США и Россию, но и Китай, пишет Wirtschaftswoche. В ходе саммита НАТО в Лондоне Трамп отметил, что уже обсудил эту идею с Владимиром Путиным и китайскими представителями, и обе стороны отнеслись к ней очень положительно.
В свете прекращения действия договора РСМД президент США Дональд Трамп заявил о перспективе заключения нового договора о разоружении, сообщает Wirtschaftswoche. Свою идею Трамп озвучил на полях саммита НАТО в Лондоне. По его словам, договор будет охватывать ядерное оружие и ракеты, а его участниками, помимо США, должны стать Россия и, возможно, КНР.
Трамп отметил, что уже обсудил этот вопрос с Владимиром Путиным: «Он, как и мы, очень заинтересован в разработке нового договора о ядерном оружии, к которому мог бы когда-нибудь присоединиться Китай». Кроме того, американский президент сообщил, что китайская сторона также была проинформирована об этом проекте в ходе торговых переговоров и осталась «воодушевлена».
Как пишет издание, Дональд Трамп также рассказал о том, что разделяет взгляды Эммануэля Макрона на отношения с Москвой: «Мы с ним почти сходимся во мнении о том, что мы можем поладить с Россией. И я думаю, что налаживание отношений с Россией — это хорошо». Wirtschaftswoche отмечает, что ранее Макрон высказывался за сближение с Россией.
Издание напоминает, что договор РСМД истёк в августе 2019 года. До этого США объявили о своём выходе из него. Вашингтон обвинил Россию в том, что та на протяжении многих лет нарушала условия договора. Москва же в ответ предъявила США обвинения в повышении уровня напряжённости.
ДРСМД был заключён в 1987 году между США и СССР, информирует Wirtschaftswoche. По условиям договора обе стороны обязывались отказаться от наземных ракет средней и меньшей дальности. После прекращения действия ДРСМД возникли опасения по поводу зарождения новой гонки вооружений между США и Россией.
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