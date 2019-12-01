CNN: Горбачёв заявил, что России и США нужно избежать «горячей войны»

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L’Express: учёные не обнаружили влияния «русских троллей» на умы американцев L'Express
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СМИ: «Милан» договорился с Ибрагимовичем и запланировал дату презентации
Шведский нападающий Златан Ибрагимович может вернуться в «Милан» спустя семь лет после ухода из клуба.
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Ушедший из «Ак Барса» голкипер Гарипов подписал контракт с «Авангардом»
Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Аванград» объявил о подписании контракта с бывшим голкипером казанского «Ак Барса» Эмилем Гариповым.
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Набиуллина считает реальным снижение ставок на ипотеку до 7% годовых
Снижения ипотечных ставок до 7-8% годовых вполне реально достичь в среднесрочной перспективе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1».
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Четырёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца
Объединённый мир борьбы (UWW) на четыре месяца отстранил россиянина Абдулрашида Садулаев от соревнований.
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Порье спрогнозировал победу Макгрегора в первом бою после возвращения
Дастин Порье, бывший соперник чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился прогнозом на противостояние ирландца Конора Макгрегора с американцем Дональдом Серроне.
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Полиция не нашла связи нападения в Гааге с терроризмом
Нидерландская полиция не нашла в действиях подозреваемого в нападении с ножом на троих несовершеннолетних в Гааге террористического мотива.
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В ДНР заявили о двух погибших при снайперском обстреле со стороны ВСУ
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили о гибели двух человек в результате снайперского огня со стороны военнослужащих вооружённых сил Украины.
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Касперович назвал слабое место биатлониста Елисеева
Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал завоевание Матвеем Елисеевым бронзы в спринтерской гонке на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
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Калиниченко: Тедеско уже нашёл болевые точки «Зенита»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» оценил изменения в структуре игры красно-белых под руководством Доменико Тедеско.
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В Кремле рассказали об ожиданиях от нормандского саммита в Париже
В Москве ожидают, что предстоящий нормандский саммит в Париже 9 декабря поможет урегулировать конфликт в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
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Касперович считает, что Старых нужна была сборной России на этапе КМ в Эстерсунде
Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович высказал мнение, что Ирина Старых могла бы усилить национальную команду на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
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При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 11 человек
В результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана пострадали 11 человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает NBC со ссылкой на полицию.
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СМИ: МЮ отказался от покупки Манджукича и настроен на приобретение форварда «Зальцбурга»
Руководство «Манчестер Юнайтед» передумало приобретать нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича и намерено сосредоточить усилия на приобретении норвежского форварда «Зальцбурга» — Эрлинга Холанна.
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Азербайджан выразил соболезнования семьям погибших в ДТП в Забайкалье
В Азербайджане выражают искренние соболезнования семьям 19 погибших в аварии с рейсовым автобусом в Забайкальском крае, заявила официальный представитель азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.
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Тренер объяснил результат Непряевой в пасьюте на этапе КМ в Руке
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Натальи Непряевой в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира в финской Руке.
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Протестующие поблагодарили Трампа за подписание закона по Гонконгу
Сотни протестующих в Гонконге пришли в воскресенье, 1 декабря, к консульству Соединённых Штатов, чтобы выразить благодарность американскому лидеру Дональду Трампу в связи с подписанием им закона о демократии и правах человека в Гонконге.
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Драчёв заявил, что Елисееву по силам вырасти в великого биатлониста
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал завоевание Матвеем Елисеевым бронзы в спринтерской гонке на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
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Фанат «Спартака» рассказал о массовых задержаниях московских болельщиков в Санкт-Петербурге
Болельщик «Спартака» по имени Всеволод рассказал, как происходило его задержание перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги между красно-белыми и «Зенитом», который пройдёт в Санкт-Петербурге.
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Васильев считает, что бронза Елисеева воодушевит всю сборную России
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал завоевание Матвеем Елисеевым бронзы в спринтерской гонке на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
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Очевидец рассказал о спасении пострадавших из автобуса в Забайкалье
Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.
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Матч «Монако» — ПСЖ перенесён из-за угрозы наводнения
Поединок 15-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и ПСЖ не состоится в запланированное время из-за непогоды.
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Новиков: отношусь совершенно спокойно к слухам о назначении Слуцкого в «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал информацию о том, что он может уступить свою должность экс-наставнику сборной России Леониду Слуцкому.
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Логинов объяснил свой промах в спринте на этапе КМ в Эстерсунде
Россиянин Александр Логинов прокомментировал свой промах при стрельбе в спринтерской гонке на 10 км на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
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В больнице Новочеркасска приостановили приём из-за увольнения врачей
В инфекционной больнице Новочеркасска приостановлен приём пациентов в связи с увольнением врачей стационарного отделения, заявили в городской администрации.
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Елисеев посвятил жене свою первую в карьере бронзу на этапе КМ по биатлону
Россиянин Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
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СМИ: «Реал» намерен приобрести Обамеянга
Руководство мадридского «Реала» намерено приобрести форварда «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга.
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На Украине началась пробная перепись населения
На Украине стартовала пробная перепись населения — подготовительный этап к проведению всеукраинской переписи в 2020 году. Об этом сообщает украинская Государственная служба статистики.
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«Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло» в 14-м туре Серии А
В матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу среди команд Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло».
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Медведев проведёт встречу с премьером Белоруссии 6 декабря
Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретится 6 декабря с белорусским коллегой Сергеем Румасом. Об этом сообщили в пресс-службе Совмина Белоруссии.
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Старых и Глазырина стали призёрами в пасьюте на этапе Кубка IBU в Шушене
Россиянки Ирина Старых и Екатерина Глазырина заняли призовые места в гонке преследования на 10 км на первом в сезоне этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.
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Сомнолог рассказал, как высыпаться при сменном графике
Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин в беседе с RT рассказал, как влияет на сон сменный рабочий график и как к нему адаптироваться.
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В Тунисе 22 человека погибли в ДТП с туристическим автобусом
В Тунисе в результате ДТП с туристическим автобусом 22 человека погибли, ещё 21 пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.
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В Госдуме выразили надежду на восстановление отношений Москвы и Киева
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек рассказал в беседе с RT о том, что у новой украинской власти есть шанс улучшить отношения с Россией.
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Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о ДТП в Забайкалье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела по факту ДТП с автобусом в Забайкальском крае, в результате которого погибли 19 человек.
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Кабмин одобрил идею увеличения страховой суммы вклада в ряде случаев
Правительство России одобрило законопроект об увеличении в ряде случаев страховой суммы вкладчиков с 1,4 млн рублей до 10 млн рублей.
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Сомнолог рассказал об отличиях хронотипа голубей от жаворонков и сов
Врач-сомнолог, руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал RT, каких людей можно называть голубями и чем они отличаются от традиционных хронотипов — жаворонков и сов.
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Елисеев завоевал бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
Россиянин Матвей Елисеев занял третье место в спринтерской гонке на 10 км на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
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Радимов о чемпионстве «Зенита»: я бы не торопил события
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о чемпионских перспективах «Зенита» в случае победы над «Спартаком» в 18-м туре РПЛ.
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Радимов высказался о возможной усталости «Зенита» в дерби со «Спартаком»
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов рассказал о физическом состоянии игроков «Зенита» в преддверии дерби со «Спартаком».
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Умер дирижёр Марис Янсонс
Народный артист РСФСР, дирижёр Марис Янсонс скончался в возрасте 76 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.
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Рой Джонс высказался о бое Емельяненко и Кокляева
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс высказал мнение о поединке между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
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Парламент Ирака проголосовал за отставку премьера
Парламент Ирака проголосовал в воскресенье, 1 декабря, за отставку премьер-министра страны Аделя Абделя Махди, передаёт Al Arabiya.
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Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
Первая новейшая радиолокационная станция «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенанта Андрея Дёмина.
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The National Interest назвал самые «странные» советские автоматы
Американский журнал The National Interest назвал самые необычные экспериментальные образцы советских автоматов, которые не вышли в массовое производство.
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Лыжник Большунов стал пятым в пасьюте на этапе КМ в Руке
Россиянин Александр Большунов занял пятое место в гонке преследования на 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.
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Менеджер Нурмагомедова отреагировал на организацию боя Макгрегора и Серроне
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на новость об организации боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.
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Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Колосков считает, что Слуцкий будет востребован в России
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о перспективах Леонида Слуцкого продолжить свою тренерскую карьеру в Европе после отставки из голландского «Витесса».
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Медведев поручил помочь пострадавшим в ДТП с автобусом в Забайкалье
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой предпринять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим, а также семьям погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье.
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Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность возобновления отношений Москвы и Киева, заявил, что если Украина в этом заинтересована, то за российской стороной «не заржавеет».