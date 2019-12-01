CNN: Горбачёв заявил, что России и США нужно избежать «горячей войны»

Бывший советский лидер Михаил Горбачёв в интервью CNN заявил, что Россия и США должны избежать «горячей войны».

Отвечая на вопрос о том, вступает ли мир в новую опасную эру многополярного соперничества между странами, он заявил «Я думаю, этого надо избежать».

«Хорошо, что уже во всём мире пошла речь, и люди заговорили. Люди реагируют, и это самое главное. Ораторы и политики. Люди понимают, что нельзя допустить этого. И возврат новой холодной войны, а она может оказаться… если бы она пошла, то, обязательно, окажется горячей, и это (будет означать. — ИноТВ) разрушение всей цивилизации нашей. (Этого. — ИноТВ) нельзя допустить», — подчеркнул Горбачёв.

На вопрос о том, какие уроки могут извлечь США из вывода советских войск из Афганистана, бывший президент СССР заявил: «Обязательно надо выводить. Это главный урок. Это, знаете, как спички. Спичка зажигается, вокруг возникает пожар. Эти столкновения, когда, тем более, замешаны ведущие, самые крупные страны в этот конфликт, — опасно, опасно для всех народов».

Горбачёв прокомментировал также прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который он в своё время подписал вместе с американским президентом Рональдом Рейганом. Бывший советский лидер выразил надежду, что подобные соглашения по контролю за вооружениями всё же могут быть восстановлены. Он также добавил, что конечная цель таких договорённостей заключается в том, чтобы полностью избавиться от ядерного оружия.

«Все договоры, которые есть, они сохраняются, не разрушены. Но это первые шаги по разрушению того, что нельзя разрушать ни в коем случаем. Поэтому если по этому пути пойдёт дальше, то всё может быть. Этого нельзя допустить», — отметил он.

На вопрос о том, смотрел ли он сериал HBO «Чернобыль», Горбачёв ответил: «Я не видел его, но знаю подробно. Самое важное скажу по итогам: мы изучили все причины, все выводы свои и направили всем странам эти выводы как урок для всех. Говорят: «А почему вы несколько дней молчали?». А я и сейчас говорю, что это было так, а не иначе. Как я говорю, так и было. Не поняли, что произошло».