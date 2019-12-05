SCMP: теряя доступ к американским университетам, Huawei отправилась за научными талантами в Россию

Компания Huawei, которая на фоне обострения напряжённости в отношениях между Пекином и Вашингтоном потеряла партнёрства с рядом ведущих американских вузов, развивает научное сотрудничество в другом месте, пишет South China Morning Post. Теперь китайский гигант укрепляет связи с российскими вузами, и это, как уверяют аналитики, выгодно обеим сторонам.

В течение последних 18 месяцев самые престижные американские вузы, включая Принстонский, Стэнфордский и Калифорнийский университет в Беркли, прекратили сотрудничество в научной сфере с китайским гигантом Huawei Technologies. Эти меры были предприняты после заявлений американских конгрессменов о возможной угрозе национальной безопасности и федеральных расследованиях инцидентов с кражей интеллектуальной собственности и нарушением санкций с китайской стороны, пишет South China Morning Post.

Власти США настаивают, что продукция Huawei может сделать американские компьютерные системы уязвимыми перед шпионажем и подрывной деятельностью Китая. Впрочем, пока в одном месте партнёрства и договорённости между Huawei и вузами разрывались, в другом компания уже активно налаживала связи с исследователями и университетами.

Так, в России, «где развитие научного и технологического партнёрства с Китаем стало новым приоритетным направлением», представители компании из Поднебесной стали щедро раздавать гранты, ездить по местным вузам и заключать соглашения о сотрудничестве. Как подчёркивает издание, Китай и США готовятся бороться «за будущее технологическое господство», так что сейчас Huawei хочет найти среди российских университетов партнёров для разработок в различных сферах, начиная от искусственного интеллекта и обработки данных до облачных и оптических технологий.

По мнению наблюдателей, такое взаимодействие может быть полезно обеим сторонам. На протяжении последних шести месяцев по меньшей мере восемь влиятельных российских университетов и НИИ объявили о заключении договоров о партнёрстве или расширении сотрудничества с Huawei. С четырьмя вузами планируются совместные исследования в области беспроводной связи, нейронных сетей, машинного самообучения и хранения данных.

«Наша миссия — превращать знания в деньги, а деньги — в знания. Мы готовы финансировать исследования… даже если они не решают какую-то отдельную проблему, а просто продвигают науку вперёд», — заявил президент Европейского исследовательского института Huawei Чжоу Хун на встрече в Новосибирском государственном техническом университете в июле этого года.

Как отмечает South China Morning Post, все эти партнёрства — часть глобальной стратегии по привлечению университетов по всему миру для внедрения инноваций в продукцию китайской компании. На эту программу Huawei выделяет $300 млн в год.

В России, к примеру, компания намерена развернуть строительство целой «экосистемы искусственного интеллекта», которая позволит создавать «умные города» и будет задействована в различных сферах. Как утверждает директор по стратегическому развитию Huawei Дан Вэньшуань, совместно с более 100 тыс. разработчиками, более 100 партнёрами и более 20 университетами его предприятие сумеет за пять лет построить экосистему искусственного интеллекта и поможет переходу всё большего числа отраслей на ИИ-приложения.

Активное расширение Huawei в России как раз приходится на период, когда и на высшем уровне страны хотят развивать не только дипломатические и торговые отношения, но и сотрудничество в сфере технологий и инноваций. В июне Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин объявили о проведении Года российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020—2021 годах.

По мнению Элзы Каниа из вашингтонского Центра новой американской безопасности, Huawei развернула бурную деятельность в России, потому что с усилением напряжённости в отношениях с США осознала свою слишком сильную зависимость от западных, в особенности американских кадров. Александр Габуев, руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги, подтверждает: российские вузы выглядят привлекательной опцией для китайцев на фоне угрозы потерять доступ к Кремниевой долине и американским университетам.

В России представители Поднебесной ищут людей, которые не обязательно талантливее китайских разработчиков, но которые мыслят иначе и по-другому подходят к решению одних и тех же технических задач, утверждает Габуев. Взамен Huawei предлагает финансовую поддержку.

Аналитик считает, что в отличие от Америки Россия не видит угрозу в китайской компании — скорее возможность: «Русские знают, что у нас нет собственного такого гиганта, как Huawei, да мы никогда и не сможем его построить. Так что как ещё нам интегрироваться в глобальные производственно-технологические связи, больше зарабатывать и создавать условия, чтобы народ оставался в России?»

Такая ситуация вполне устраивает Huawei и другие китайские предприятия, подчёркивает доцент Автралийского национального университета Эндрю Кеннеди. США не нужны китайские инвестиции в их IT-секторе, а другим странам нужны, правда, там и исследования не всегда идут на таком же уровне.