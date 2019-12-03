Guardian: китайские пользователи мобильных увидели в обязательном сканировании лица шаг к тотальному контролю

Китай ввёл обязательное распознавание лиц для пользователей мобильных телефонов, регистрирующих новые номера, сообщает британская газета The Guardian. Власти утверждают, что это позволит защитить права граждан в киберпространстве, в то время как многие пользователи усматривают в новом правиле шаг к антиутопическому полицейскому государству наблюдения.

Китай вводит обязательное распознавание лиц для пользователей мобильных телефонов, сообщает британская газета The Guardian.

Министерство утверждает, что изменения будут «защищать законные права и интересы граждан в киберпространстве», но критики называют это антиутопией, подчёркивает издание.

В соответствии с новым правилом, которое вступило в силу по всей стране в воскресенье, все пользователи мобильных телефонов в Китае, регистрирующие новые SIM-карты, должны пройти сканирование на распознавание лица.

Руководство, впервые выпущенное в сентябре, требует от телекоммуникационных компаний использовать «искусственный интеллект и другие технические методы» для проверки личности людей, регистрирующих SIM-карты. Все физические магазины в стране должны были начать внедрение новых стандартов до 1 декабря, сообщается в статье.

Эта мера, которую Министерство промышленности и информации охарактеризовало как способ «защитить законные права и интересы граждан в киберпространстве», облегчает наблюдение за китайскими пользователями мобильных телефонов и Интернета, отмечает издание.

Пользователи мобильных телефонов уже обязаны регистрировать SIM-карты при помощи своих удостоверений личности или паспортов. Многие телекоммуникационные компании начали сканировать лица клиентов с прошлого года. Многие платформы социальных сетей также требуют, чтобы пользователи регистрировались под «настоящими именами» через свои номера телефонов.

Распространение использования системы распознавания лиц в Китае, начиная со средних школ и заканчивая концертными залами и общественным транспортом, начало вызывать обеспокоенность в отношении информационной безопасности и согласия на использование подобных мер.

В ноябре профессор Научно-технического университета Чжэцзяна подал первый в стране иск против использования системы распознавания лиц. По его утверждению, сафари-парк в Ханчжоу нарушил закон страны о защите прав потребителей, просканировав его лицо и взяв его личные данные без его согласия.

В сентябре Министерство образования Китая заявило, что оно «обуздает и отрегулирует» использование распознавания лиц, после того как родители рассердились, когда в университете Нанкина было без их ведома установлено программное обеспечение для распознавания лиц с целью мониторинга посещаемости студентов и концентрации внимания учащихся во время занятий.

Эксперты также предупреждают, что в Китае отсутствуют нормативные положения о том, как использовать распознавание лиц. Более двух десятков китайских технологических компаний приступили к разработке национальных стандартов для этой отрасли.

Правозащитники описали обязательное сканирование лица как ещё один шаг к «антиутопическому полицейскому государству», в котором китайские города будут больше похожи на регион Синьцзян, где за гражданами постоянно ведётся наблюдение для выявления признаков беспорядков или инакомыслия.

В министерстве заявили, что новое правило защитит граждан от телефонных афер и предотвратит перепродажу SIM-карт в рамках кампаний по кибербезопасности и борьбе с терроризмом.

В микроблоге Weibo многие интернет-пользователи поддержали этот шаг. Один из них написал: «Как человек, у которого украли личность, я чувствую облегчение». Другой заявил: «Несмотря на то, что уже слишком поздно, я поддерживаю это».

Между тем, другие пользователи не проявили уверенности в том, что новое правило укрепит информационную безопасность. Один из них написал: «Если законы о неприкосновенности частной жизни не действуют, то вы действительно не имеете права требовать от людей всё больше и больше личной информации. Мы просто хотим жить в обществе, где наши данные будут в безопасности. Почему это так сложно?»

В ответ на сообщения пользователей мобильных телефонов о прохождении сканирования лица, один из комментаторов заявил: «Я не буду. Мой номер уже продан, и теперь моё лицо тоже будет?» Другой написал: «Пожалуйста, оставьте нам немного личного пространства».

«Нет даже малого пространства для свободы. Всё контролируется. Вы не можете говорить то, что вы хотите, или выбирать то, что вы хотите», — отметил один из китайских пользователей.