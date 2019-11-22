Sky News: звезда фильма «Борат» заклеймил соцсети «величайшей пропагандистской машиной в истории»

Крупнейшие социальные сети стали рассадником «фейковых новостей» и теорий заговора, посетовал британский актёр Саша Барон Коэн на церемонии вручения международной премии за лидерство на саммите Антидиффамационной лиги в Нью-Йорке. Коэн раскритиковал Facebook и других гигантов IT-индустрии, заявив, что те поспособствовали распространению ненависти и нетерпимости, а также позволили иностранным разведкам «вмешаться в наши выборы».
В четверг в Нью-Йорке на церемонии вручения премии Антидиффамационной лиги британский комик Саша Барон Коэн воспользовался случаем раскритиковать ведущие социальные сети, в том числе Facebook, Twitter и Google, за их роль в распространении ненависти и насилия в обществе, пишет Sky Statement.
«Всей этой ненависти и насилию содействует кучка интернет-компаний, которые вместе составляют величайшую пропагандистскую машину в истории, — объявил актёр собравшимся. — Подумайте об этом. Facebook, YouTubeи Google, Twitterи другие — они воздействуют на миллиарды людей. Алгоритмы этих платформ завязаны на намеренное продвижение такого контента, который поддерживает интерес пользователей. Историй, взывающих к нашим более низменным инстинктам и провоцирующих возмущение и страх».
«Сточная канава нетерпимости и мерзких теорий заговора, угрожающая демократии и нашей планете, — невозможно, чтобы именно этого хотели создатели интернета», — подчеркнул Саша Барон Коэн. По его словам, распространение «теорий заговора» помогает экстремистам вербовать новых сторонников, разведкам — «вмешиваться в наши выборы», а государству Мьянма — проводить «геноцид рохинджа».
Комик посетовал, что «фейковые новости» более популярны у интернет-пользователей, чем «настоящие новости», потому что «ложь распространяется быстрее правды».
Британский актёр раскритиковал создателя Facebook Марка Цукерберга, предостерегавшего от принятия законов, регулирующих высказывания в соцсетях. «К сожалению, расисты, женоненавистники и растлители детей будут всегда, — заявил Саша Барон Коэн. — Но, думаю, все мы можем согласиться, что нам не следует предоставлять фанатикам и педофилам бесплатную платформу для продвижения их взглядов и для нападок на их жертв».
Актёр подчеркнул, что в любой другой индустрии причинение вреда чревато судебными исками: «Может быть, пора сказать Марку Цукербергу и руководителям этих компаний: «Вы уже позволили одной иностранной державе вмешаться в наши выборы, вы уже поспособствовали одному геноциду в Мьянме. Сделаететакещёраз — исядетевтюрьму».
Кроме того, британский комик предложил признать Facebook и другие соцсети «тем, чем они действительно являются, — крупнейшими издателями в истории» и потребовать от них соблюдения тех же правил, которым подчиняются газеты, журналы и телевидение.
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