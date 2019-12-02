CNN: за поддержку протестов в Гонконге Китай ввёл против США санкции
После того как Вашингтон принял закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге», Китай решил запретить американским военным кораблям и авиации заходить в специальный административный район (САР), сообщает CNN.
«В ответ на необоснованные действия со стороны США с сегодняшнего дня китайское правительство решило приостановить практику рассмотрения заявок американских военных кораблей и самолётов на посещение Гонконга», — цитирует канал официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин. Также китайская сторона сообщила о вводе санкций в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая National Endowment for Democracy* и Human Rights Watch, которые, по мнению Пекина, отличились «плохим поведением», хотя, как подчёркивает ресурс, просто «отслеживали и освещали» протесты в Гонконге.
Как напоминает канал, недавно президент США Дональд Трамп подписал закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге», который позволит Вашингтону при необходимости ввести санкции за нарушения прав человека или на время отменить особый торговый статус, предоставляемый САР.
Вскоре после принятия скандального законопроекта китайские власти обвинили США в «деспотичном поведении», «игнорировании фактов» и «открытой поддержке опасных преступников». Теперь же, как выражается CNN, Пекин перешёл «к более конкретным мерам» и отказал военным кораблям и самолётам США в приюте, хотя Гонконг уже давно был одним из любимых портов для американских моряков, где они могли отдохнуть после долгого плавания.
Всего год назад в гонконгском порту останавливался американский авианосец USS Ronald Reagan вместе с другими кораблями из ударной группы, и тогда это рассматривалось как знак снижения напряжённости между Вашингтоном и Пекином на фоне непростой ситуации в Южно-Китайском море. С того момента в Гонконг приходила ещё пара кораблей ВМС США, однако уже в августе китайские власти не пустили в порт десантно-вертолётный корабль-док USS Green Bay и ракетный крейсер USS Lake Erie.
Также, как отмечает CNN, на прошлой неделе Пекин выступил с критикой в адрес США и по другому поводу. После того как американские военные корабли в рамках своей операции «по свободе навигации» прошлись неподалёку от «островов в Южно-Китайском море, на которые претендует КНР», Пекин назвал такое поведение «опаснейшей провокацией», которая «нарушает не только мир и стабильность в регионе, а также суверенитет и безопасность Китая, но и ставит под угрозу жизни офицеров и солдат на передовых по обе стороны».
* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.
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