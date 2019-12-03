Le Figaro: Трамп приехал на саммит НАТО обсуждать Китай и финансовую несправедливость

Саммит НАТО в Лондоне грозит стать поводом для новой напряжённости в отношениях США и их европейских союзников, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, президент Трамп твёрдо намерен вновь обсудить с союзниками несправедливое, по его мнение, распределение расходов внутри альянса, а также вовлечь союзников в собственное противостояние с Китаем.

Спустя 70 лет после своего подписания, Североатлантический договор ставится под сомнение страной, внёсшей наибольший вклад в его создание, пишет Le Figaro. Вместо празднования юбилея с большой помпой в Вашингтоне — городе, где была основана организация — годовщина НАТО пройдёт в Лондоне и может стать поводом для новой напряжённости в отношениях США и их европейских союзников.

Как напоминает газета, атмосфера всех прошлых саммитов НАТО была испорчена упрёками Дональда Трампа. На этот раз он также отправился в столицу Великобритании с общением «бороться за американский народ». «Это положение для нас несправедливо, поскольку мы платим слишком много, как вы знаете», — заявил глава Белого дома перед вылетом, пообещав «поговорить об этом» с партнёрами по НАТО.

При этом администрация президента США отзывается о НАТО в более примирительном тоне. Представитель Белого дома недавно назвал организацию «самым плодотворным альянсом в истории», который остаётся важнейшим гарантом «безопасности, процветания и свободы» союзников США. «Президент Трамп, как вы знаете, обязался укрепить НАТО и подготовить его к противостоянию сегодняшним угрозам и завтрашним вызовам», — добавил сотрудник американской администрации в беседе с журналистами.

Однако, как отмечает издание, эти обязательства не сильно тронули других членов альянса, поскольку на деле глава Белого дома не раз демонстрировал своё пренебрежение к международным организациям и продолжает воспринимать НАТО в первую очередь в качестве финансового бремени для США. Кроме того, по сообщениям американских СМИ, в разговорах с советниками Трамп неоднократно упоминал о возможности выхода из альянса.

Тем не менее, столкнувшись с процедурой импичмента в сентябре прошлого года, Трамп стремится предстать в образе ответственного главы государства в противовес своим конкурентам из лагеря демократов, занятым «низкими политическими манёврами», и в саммит НАТО приходится в этой ситуации весьма кстати, полагает автор статьи.

Несмотря на то, что президент США не отказался от задачи заставить союзников тратить на оборону 2% ВВП, его администрация предпочла на этот раз сделать акцент на уже свершившихся достижениях. Как отметил представитель Белого дома, президент добился в этой области больших успехов, поскольку с момента вступления Трампа в должность, союзники дополнительно выделили $100 млрд в качестве расходов на оборону.

Как сообщается, глава США намерен урезать долю американского участия в бюджете организации с 22% до 16%, то есть на $150 млн, однако эта мера имеет, скорее, символическое значение, поскольку речь идёт о расходах на содержание штаб-квартиры в Брюсселе и некоторых военных операций.

Как предполагается, наиболее деликатные вопросы будут осуждаться американским лидером в формате двусторонних встреч тет-а-тет с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Особенно «бурными» грозят стать переговоры с Францией, полагает автор статьи. Как пояснил представитель Белого дома, у Трампа и Макрона разные приоритеты в отношении альянса. «Президент хочет сделать его более сильным и желает более справедливого распределения расходов . Я думаю, президент Макрон всё ещё размышляет о том, чего он хочет добиться от этой организации», — отмечает источник издания.

Помимо финансовых вопросов США желают поднять на саммите вопрос о росте влияния Китая. «Китай активно стремится расширить своё присутствие по всему миру, включая в странах-членах НАТО», — считает собеседник Le Figaro в администрации Трампа. По его словам, Пекин предлагает государствам выгодные кредиты а также инвестиции в инфраструктуру, в том числе, в строительство мостов и электрические сети. «Он стремится загнать страны в ловушку, заставляя их оказываться в долгу, чтобы взамен получать дипломатические уступки», — поясняет сотрудник Белого дома.