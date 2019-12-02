Sky: юбилей НАТО скорее обнажит новые разногласия, чем станет праздником единства

На этой неделе в Лондоне соберутся члены Североатлантического альянса, чтобы отпраздновать его 70-летие. Они надеются продемонстрировать сплочённость организации, но из-за расхождений союзников по таким важным вопросам, как Россия, Китай и финансирование, есть вероятность, что праздничный саммит скорее продемонстрирует раскол организации, чем её единство, пишет корреспондент Sky News Дебора Хейнс.

На этой неделе президент Дональд Трамп и главы других 28 государств — членов НАТО соберутся в Лондоне, чтобы отметить 70-летие организации. Кроме того, в мероприятии примет участие лидер Северной Македонии, которая вскоре должна стать 30-й участницей альянса, пишет корреспондент Sky News Дебора Хейнс.

Чиновники хотят, чтобы в центре встречи было празднование юбилея «самого успешного союза в истории». Они надеются продемонстрировать готовность НАТО уберечь своих членов от опасности, в том числе включить космос в качестве новой сферы военной деятельности, и подготовить планы борьбы с новыми угрозами.

«Но в свете раскола среди союзников по таким проблемам, как Россия, Китай и финансирование, существует риск, что посвящённый дню рождения саммит скорее привлечёт внимание к точкам расхождения, чем укрепит чувство единства», — считает журналистка.

Непредсказуемости в атмосферу празднования добавляет то, что саммит пройдёт в самый разгар предвыборной кампании в Соединённом Королевстве. Непонятно, станет ли этот саммит благословением или проклятьем для премьер-министра Бориса Джонсона, учитывая его близость к Трампу, личность которого вызывает споры в британском обществе.

В недавнем интервью BBC у Джонсона поинтересовались, не беспокоит ли его, что американский лидер может вызвать конфуз на саммите своим заявлением. Премьер ушёл от прямого ответа на вопрос, но заявил: «Я очень рад, что у нас великолепные отношения с США. И в отличие от Лейбористской партии, которая покинула бы НАТО, мы хотим укрепить нашу оборону».

В прошлом лидер лейбористов Джереми Корбин действительно ставил под сомнение необходимость альянса, «созданного для защиты от Советского Союза», и предлагал его распустить. Но политика самой партии подразумевает, что Британия должна оставаться в НАТО, обращает внимание Хейнс.

Накануне Корбин поддержал призыв французского лидера о пересмотре приоритетов Североатлантического альянса и разрядке с Москвой. «Президент Макрон поступает правильно, настаивая на изменении курса НАТО, в том числе на необходимости ослабить конфликт с Россией и более широко взглянуть на самые серьёзные проблемы и угрозы, которые угрожают нашей общей безопасности», — заявил глава лейбористов.

Ранее Макрон в интервью журналу The Economist констатировал у НАТО «смерть мозга». Он захотел создать независимую группу экспертов, которой необходимо будет определить приоритеты альянса, и дал понять, что считает терроризм, а не Россию или Китай, общим врагом организации, напоминает журналистка.

Однако многие члены блока не хотят улучшать отношения с Москвой. Ведь она «аннексировала Крым»*, предположительно «участвовала в отравлении» бывшего шпиона в Солсбери и якобы «вмешивалась» в предвыборные кампании в Европе и США, подчёркивает Хейнс.

Вашингтон, в свою очередь, рассматривает в качестве главного внешнеполитического вызова Китай. Как ожидается, Трамп воспользуется саммитом, чтобы обсудить то, что он считает «угрозами со стороны Пекина», в том числе доминирование телекоммуникационных сетей пятого поколения.

С учётом опасений США в декларации НАТО, опубликованной по итогам саммита, будет впервые упоминаться Китай. Впрочем, не как угроза, а страна, в отношении которой альянсу необходимо выработать общую политику, обращает внимание автор статьи.

Возможно, памятуя о важности денег для Трампа, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил об увеличении оборонных трат Европы и Канады. Чтобы угодить своему американскому союзнику, он также заявил, что альянс планирует потратить миллиард долларов на обновление устаревающих самолётов-разведчиков, произведённых в США. Он также пообещал, что в будущем Вашингтон будет платить меньше в общий бюджет организации.

«Потворство» Трампу и Макрону — не единственная задача саммита. Похоже, что ещё одной точкой напряжённости станет размолвка Парижа с Анкарой. Эта ссора среди прочего была вызвана решением Турции атаковать курдских ополченцев на севере Сирии.

В последние дни турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и Макрон публично обменивались оскорблениями. Им вместе с Джонсоном и канцлером Германии Ангелой Меркель предстоит обсудить ситуацию в Сирии во вторник до начала саммита.

Официальные юбилейные мероприятия начнутся во вторник с приёма в Букингемском дворце, который устраивает королева. Затем лидеры НАТО отправятся на Даунинг-стрит, чтобы встретиться с премьером.

Формальная рабочая встреча состоится в среду днём в гостиничном комплексе в городе Уотфорд. Она продлится всего лишь три часа. Затем на выступлениях перед СМИ у лидеров НАТО появится возможность «продемонстрировать товарищеский дух или враждебность», заключает Дебора Хейнс.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).