Посол США в Британии: страны НАТО должны единым фронтом выступать против России и Китая

Страны НАТО должны быть едины перед лицом России и Китая, пишет в своей статье для The Daily Telegraph посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон.

Североатлантический альянс был основан 70 лет назад, и за это время в каждом новом поколении он сталкивался с новыми вызовами, адаптировался к ним и становился сильнее. Показателем успешности военного блока стало то, что сейчас в него входят уже 29 стран, хотя изначально их было 12. Более того, членами НАТО стали даже некоторые противники альянса по холодной войне.

«Один миллиард людей теперь находятся под защитой НАТО — ошеломляющий показатель, ведь это одна седьмая населения планеты. Проще говоря, это величайший альянс, когда-либо существовавший в мире. И он так же необходим сегодня, как в тот день, когда был основан», — говорится в статье.

В настоящее время, как указывает американский посол, вновь существуют серьёзные угрозы для индивидуальной и коллективной безопасности.

«Российская агрессия вернулась на первый план. Мы видели, как российские военные и подконтрольные Москве силы незаконно оккупировали часть Украины и Грузии. Мы наблюдали, как путинская Россия выбирала в качестве своей цели институты власти, выборы и информационную сферу Запада. Мы даже видели, как поддерживаемые Кремлём убийцы применили боевое нервнопаралитическое вещество на территории Британии, в конечном счёте убив одного британского гражданина и подвергнув риску гораздо большее количество людей», — указывает Джонсон.

Однако Россия — это не единственная угроза, отмечает дипломат. Постоянно существует угроза со стороны глобальных террористических группировок.

Такие страны, как Иран, также несут серьёзную ядерную, кибернетическую и террористическую опасность. Но, как предсказывают многие эксперты, именно Китай может оказаться более масштабной проблемой.

«Речь идёт не о том типе массовой военной угрозы, с которым столкнулось НАТО в момент своего создания, а о новом типе противостояния, — подчёркивается в статье. — Сегодня мы осознаём, до какой степени Китайская коммунистическая партия враждебно настроена по отношению к Западу и нашим ценностям».

Американский посол отмечает, что Вашингтон «с озабоченностью» следит за ситуацией в Гонконге. Реакция Пекина на эти события скажет многое о той роли, которую Пекин, как ожидается, будет играть в будущем, говорится в статье.

«Определённо можно сказать только одно: НАТО должно быть готово к любой угрозе с любого направления и в любой форме. Мы должны быть готовы защищаться в космосе и киберпространстве, а также в воздухе, на земле и в море», — отмечает Джонсон.

При этом, по словам посла, НАТО остаётся основой коллективной безопасности стран-членов блока.

«Наш мир и процветание зависят от него», — подытоживает свою статью для The Daily Telegraph посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон.