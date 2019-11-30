France 24: генсек НАТО назвал Россию среди главных угроз альянсу

Отвечая на вопрос журналиста France 24 о главных угрозах для НАТО, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг первым делом назвал Россию и обвинил её в нарушении РСМД. При этом он заявил, что НАТО — самый успешный альянс в истории, и достигнуть этого, по его словам, получилось потому, что НАТО постоянно меняется и адаптируется.

Когда НАТО основали 70 лет назад, было хорошо понятно, какая существует угроза — угроза со стороны Советского Союза в адрес Европы и Северной Америки. А сегодня какая самая большая угроза в адрес НАТО?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Неустойчивость и непредсказуемость. Мы не отмечаем одну конкретную угрозу, но мы видим гораздо более сложную и гораздо более непредсказуемую ситуацию в сфере безопасности. Россия стала более напористой, она активно инвестирует в создание ядерного оружия, нарушает соглашения по ядерным вооружениям, РСМД, которое запрещает размещение ядерных ракет среднего радиуса действия в Европе.

Мы видим подъём терроризма в новой форме, который происходит в Ираке, в Сирии, но и в Израиле. Кроме того, есть киберпространство, а также изменения в глобальном балансе сил, учитывая рост Китая. Нам нужно отвечать на всё это вместе. И пока мы вместе, мы в безопасности.

НАТО живёт уже 70 лет, оно дошло до этого момента. На грядущем саммите будут разногласия, споры, мы знаем. Есть ли у НАТО будущее и где его место в будущем? Давайте говорить не о 70-летнем периоде, а где будет НАТО через 10 лет? Какой у вас наилучший сценарий?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Мы по-прежнему будем самым сильным и самым успешным альянсом в истории, потому что мы меняемся.

Сейчас это и единственный альянс!

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Да, но мы также самый успешный альянс в истории, и сильно обходим остальных. И это потому, что мы постоянно меняемся. Так что через 10 лет НАТО будет отличаться от нынешнего. И именно поэтому мы будем существовать, потому что мы доказываем нашу способность адаптироваться и меняться в изменяющемся мире.

Дата выхода в эфир 29 ноября 2019 года.