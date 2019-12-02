La Presse: саммит НАТО в Лондоне станет успешным, если не усугубит раскол между его участниками

Саммит НАТО в Лондоне, намеченный на будущий вторник, пройдёт в обстановке взаимного недоверия и раскола между союзниками, прогнозирует канадская La Presse. На взгляд экспертов, мероприятие можно будет счесть успешным, если оно не создаст новых проблем между участниками. Тем не менее, списывать со счетов организацию рано, в её истории были кризисы и посерьёзнее, отмечается в статье.

Новое здание НАТО в Брюсселе больше походит на аэропорт, чем на штаб-квартиру международной организации, отмечает La Presse. Хотя само строение напоминает переплетённые пальцы рук, расцепить которые невозможно, накануне предстоящего саммита альянс стоит на грани раскола, разрываемый между американским президентом, уверенным, всё бремя финансирования альянса лежит на плечах США, и Европой, сомневающейся в надёжности Вашингтона.

Несмотря на то, что госсекретарь США Майко Помпео во время своего визита в НАТО в октябре был настроен обнадёживающе, назвав партнёров по альянсу «важным элементом американского механизма безопасности» Дональд Трамп взял привычку высказываться менее дипломатично — по сведениям газеты New York Times, в частном разговоре он даже поговаривал о возможности выхода из НАТО.

Саммит глав государств-членов НАТО, который откроется в Англии в будущий вторник, станет для альянса западных стран очередным испытанием на прочность. «Если организация и задувает в этом году свои 70 свечей, настроение у всех, похоже, не праздничное», — замечают авторы статьи.

По словам эксперта исследовательского центра Лондонской школы экономики и политических наук LSE Ideas Джейкоба Паракиласа, успешным саммит можно будет считать уже в том случае, если проблемы после него не усугубятся.

Как напоминает издание, зимой 2018 года саммит НАТО прошёл под знаком всплесков ярости и угроз Дональда Трампа, который сначала угрожал покинуть альянс, а позже похвастался своей способностью убедить союзников увеличить расходы на оборону. «Если подобных риторических выпадов удастстя избежать, это будет победа для большинства лидеров», — подчёркивает эксперт.

Бенджамин Зила из университета Оттавы при этом обращает внимание, что предсказать поведение Дональда Трампа сложно: «Очевидно, мы не можем предугадать, не обратится ли он к своему аккаунту в Twitter в конце недели перед саммитом, чтобы пригрозить союзникам». Этот эксперт по НАТО также не ждёт от саммита многого: «Если лидерам удастся договориться о том, что между ними существуют разногласия, начало будет положено, — полагает он. — Если же участники смогут взять на себя инициативу и поставить на первое место тот факт, что НАТО — не только военный, но и политический альянс, это будет им на пользу. Это поможет заложить основы для эффективного обсуждения решений».

Как подчёркивают авторы материала, помимо успеха или неудачи грядущего саммита, на кону стоит само будущее организации, являющейся гарантом безопасности Запада на протяжении 70 лет. «Долгие годы НАТО воспринималось как американская креатура, позволяющая Вашингтону укреплять свою сферу влияния в противовес соперникам. Сегодня кажется, что создатель взбунтовался против собственного творения» — поясняет Паракилас.

С этим мнением согласен и Бенджамин Зила. По его словам, сегодня Вашингтон испытывает неприятие не только по отношению к НАТО, но и по отношению к международным организациям в целом, включая ОООН и Европейский союз. При этом, как добавляет эксперт, усиление давление на союзников и принуждение их к повышению расходов на оборону не являются изобретениями Трампа и начались ещё при бараке Обаме, однако тон и подход двух президентов существенно различаются.

Тем не менее Паракилас не спешит отправлять НАТО в «запас». По его словам, хотя альянсу и недостаёт сегодня политического единства, в прошлом он уже проходил через серьёзные кризисы и вызовы, такие как война в Ираке или выход из организации Франции. «Я не уверен, что сегодняшнее положение настолько же серьёзно», — признаётся специалист.

Главное беспокойство членов НАТО сегодня связано с ответом на вопрос: «остаются ли союзники союзниками настолько, чтобы коллективно отвечать на любую агрессию», пишет издание. Предвыборная кампания Дональда Трампа строилась, в том числе, на осуждении диспропорции в финансировании «отжившего», на его взгляд, альянса. В своих заявлениях глава Белого дома дошёл даже до сомнений в принципе коллективного ответа в случае агрессии против европейского союзника. «Они хотят, чтобы мы защищали их от России, но сами перечисляют ей миллиарды. А мы — те идиоты, что за всё это платят!», — в частности, говорил Трамп, имея в виду энергетическую зависимость Европы от России.

Другими вызовами для организации стали трения в отношениях с Турцией, связанные с решением Реджепа Тайипа Эрдогана начать операцию против курдов в Сирии, отход некоторых стран-членов (таких как Венгрия, Польша и Турция) от демократических принципов, а также «пораженческие» настроения Франции, высказанные Эммануэлем Макроном в недавнем интервью журналу The Economist.

Одним из ключевых «ингредиентов» кризиса стала и «российская угроза». «Танки, тысячи солдат и ракеты делают боевую мощь НАТО не имеющей равных в мире. Но российское вмешательство в американские президентские выборы 2016 года доказывает, что у Москвы, традиционного соперника альянса, в рукаве больше одного козыря», — замечают вторы статьи.

Что касается Канады, её расходы на оборону не достигнут к 2024 году «волшебной отметки» в 2% ВВП, подчёркивается в статье. Однако, как отмечает издание, участие этой страны в деятельности НАТО не ограничивается перечислением средств — Оттава всегда готова отправлять своих солдат для участия в миссиях НАТО и делает это со времён основания альянса.