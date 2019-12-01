Münchner Merkur: глава Мюнхенской конференции призвал Запад не терять надежды на диалог с Москвой

Североатлантический альянс всегда протягивал руку России, заявил в интервью Münchner Merkur председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. «Мы должны быть и дальше готовы к диалогу, пускай ответ до сих пор и был отрицательным», — призвал немецкий политик.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер категорически не согласился со словами президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» Североатлантического альянса.

«Пациент хоть и не здоров как бык, но смерть мозга у него ещё не наступила», — заявил Ишингер в интервью немецкому изданию Münchner Merkur.

Сегодня, например, Североатлантический альянс «обороноспособнее и устрашает сильнее», чем пару лет назад, заверил глава Мюнхенской конференции.

«На данный момент в Польше больше американских солдат, а НАТО разместило там и в трёх Прибалтийских странах многонациональные батальоны, что служит символом готовности к обороне», — отметил немецкий политик.

Кроме того, напомнил Ишингер, в начале 2020 года в Европе пройдут «крупнейшие учения» при участии большого количества солдат США.

«Тем самым Североатлантический альянс продемонстрирует, что сможет себя защитить, если кому-то придёт в голову проверить нашу обороноспособность», — предупредил председатель Мюнхенской конференции по безопасности.

Этим «кем-то» может быть президент Российской Федерации Владимир Путин, который якобы «потирает руки» из-за разногласий внутри Североатлантического альянса, высказал предположение журналист Münchner Merkur.

«В ходе крымского кризиса НАТО уже продемонстрировало, на что оно способно, — успокоил Ишингер. — При этом альянс всегда протягивал руку Москве. Мы должны быть и дальше готовы к диалогу, пускай ответ до сих пор и был отрицательным».