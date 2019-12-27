«Она не масон»: Libération выяснила, как появился ставший культовым жест Меркель

Жест в виде ромба сопровождает Ангелу Меркель в её политической карьере уже четверть века, однако журналисты продолжают гадать, что он означает, пишет Libération. Пирамида власти, медитация или символ тайного общества — на самом деле ромб появился во время фотосессии будущего канцлера и впоследствии стал достоянием поп-культуры.

На съезде Христианско-демократического союза (ХДС) или на саммите НАТО, на переговорах с Эрдоганом, Трампом или Путиным — Ангела Меркель всегда одинаково держит руки: большие пальцы смотрят наверх, кончики соединены и вместе с ладонью составляют ромб. Libération решила разобраться, что означает этот жест, о котором уже так много говорилось.

«Символическая пирамида власти, упражнение для пальцев, форма медитации или тайный символ иллюминатов?» — выдвигала свои предположения Rheinische Post в июле. «В этом жесте вся Ангела Меркель», — считает французская газета. Например, если вы хотите нарядиться немецким канцлером на костюмированном вечере (каждому своё), вам достаточно раздобыть цветной пиджак, парик с каре и, наконец, сделать ромб руками. Благодаря своей простоте этот жест стал культовым, а благодаря своей многозначности ввёл суровую Меркель в пантеон поп-культуры. Кто ещё из мировой политической элиты может похвастаться собственным смайликом?

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Как рассказывает издание, современные историки отсчитывают появление такой манеры держать руки с 2002 года, под объективом Клаудии Кемпф, фотографа журнала Stern. В то время Меркель ещё не была канцлером, а только-только получила кресло председателя ХДС. Рвущаяся к власти, она ещё неопытна на фотосессиях и при устном общении. Как вспоминает Кемпф в интервью для Rheinische Post, новый председатель «не знала, куда деть руки». «Она либо их опускала вдоль тела, что придавало ей немного беспомощный вид, либо соединяла их вместе», из-за чего, по мнению фотографа, выглядела как дочка пастора. После корректировки возник знаменитый ромб.

Таким образом, «история проще пареной репы», однако уже 15 лет мир продолжает задавать вопросы. Как и сама канцлер, её ромб одновременно и незаметный, и таинственный — британские таблоиды упорно видят в нём масонский символ, а The Daily Express возмутился, когда в 2017 году канцлер сделала его, встречая герцога и герцогиню Кембриджских в Берлине. На самом деле, отмечает французская газета, ромб означает прямо противоположные вещи: символ мягкости и твёрдости, надёжности и гибкости, он может относиться как к правым, так и к левым, показывая политическую амбивалентность Меркель. Центральный элемент её визуальной коммуникации в период кампании ХДС в 2013 году, он в конце концов полностью слился с ней.

В заключение Libération указывает, что в последнее время задаются вопросом об амбициях нового сопредседателя «Союза 90/Зелёные» Анналены Баербок. На съезде партии в ноябре она сделала жест, похожий на ромб Меркель, — этого оказалось достаточно для того, чтобы положить начало спекуляциям в прессе: станет ли Баербок кандидатом на должность канцлера?