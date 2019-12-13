Меркель: брексит «окрылит» Евросоюз

Выход Великобритании из ЕС станет для других стран — членов союза «стимулом», заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Новый сильный конкурент на пороге Европы «окрылит» граждан Евросоюза и вдохновит их на то, чтобы стать быстрее и «принимать решения более уверенно», передаёт её слова Welt.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Раньше я уже говорила, что (после брексита. — ИноТВ) в лице Великобритании на нашем пороге появится конкурент. Она не будет интегрирована во внутренний рынок, будет решать, насколько сильно изменит свои стандарты. Великобритания должна принять и примет взвешенное решение относительно преимуществ и недостатков применяемых в ЕС стандартов.

Но на пороге у стран — членов союза появится конкурент, который будет стараться и который покажет миру, что из себя представляет. И, возможно, в некотором смысле это нас даже окрылит, вдохновит на то, чтобы стать быстрее, принимать решения более решительно. Я вижу в этом скорее стимул, раз уж приходится мириться с мыслью о том, что Великобритания покинет Евросоюз.

Дата выхода в эфир 13 декабря 2019 года.