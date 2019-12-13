Wall Street Journal: исход выборов в Великобритании определит судьбу брексита

По итогам выборов в Великобритании станет ясно: покинет ли Великобритания ЕС в январе 2020 года, или же страну ждёт новый референдум по брекситу, пишет The Wall Street Journal. Первый сценарий возможен, в случае если консерватору Борису Джонсону удастся получить явное преимущество над своим главным соперником лейбористом Джереми Корбином: как отмечает издание, консервативная партия находится в более выгодном положении, поскольку ей удалось привлечь голоса почти всех сторонников брексита.

Британские граждане устремились на выборы, результаты которых, скорее всего, определят, покинет ли Великобритания ЕС в конце следующего месяца, или же страну будет ждать повторный референдум по брекситу, пишет The Wall Street Journal.

Согласно данным опросов, Борис Джонсон набирает 40 процентов голосов, уверенно опережая своего противника, лидера партии лейбористов Джереми Корбина на 10 процентов: такое преимущество предоставляет значительное большинство для британской консервативной партии. Однако в последнее время результаты опросов несколько изменились: кроме того, британская избирательная система славится своей непредсказуемостью, отмечает издание. Неясности добавляет также и то, что британцы будут голосовать не только за-премьер-министра, но и за будущее брексита. The Wall Street Journal напоминает, что вопрос брексита привёл к тупику в британском парламенте: в результате Борис Джонсон инициировал выборы, в попытке обеспечить явное большинство для своей сделки о выходе из ЕС.

Если показатели опросов окажутся верными, то Джонсон сможет исполнить обещание и осуществить брексит 31 января 2020 года. Если же ни одной из партий не удастся получить явного большинства, то страну будут ждать ещё одни выборы.

В своей предвыборной кампании Борис Джонсон подчёркивал тот факт, что он единственный из кандидатов, кто способен реализовать брексит, пишет The Wall Street Journal. Что касается его главного соперника Джереми Корбина, то он старался игнорировать тему брексита, больше внимания уделяя радикальным экономическим реформам.

По мнению издания, консервативная партия имеет преимущество, поскольку основное количество сторонников брексита голосует именно за неё: вполне возможно, что даже те сторонники брексита, кто традиционно поддерживает лейбористов, на этих выборах проголосуют за консерваторов. Что касается лейбористов, то они не сумели объединить за собой всех противников брексита, чьи симпатии разделены между 4 разными партиями.