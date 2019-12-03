Sun: Джонсон отчитал Корбина за «заискивание перед врагами Британии»

Борис Джонсон дал эксклюзивное интервью The Sun, в котором жёстко раскритиковал своего основного конкурента на предстоящих парламентских выборах — Джереми Корбина. По словам британского премьера, лидер Лейбористской партии не должен возглавлять правительство, потому что он неоднократно вставал на сторону «противников» Соединённого Королевства — ИРА, палестинских террористов и Москвы.

Джереми Корбин представляет «угрозу» безопасности Соединённого Королевства и, если он возглавит правительство, то «склонится перед противниками» страны. С таким предупреждением в эксклюзивном интервью The Sun выступил британский премьер-министр Борис Джонсон.

По словам Джонсона, лидер Лейбористской партии неоднократно становился на сторону «ИРА, палестинских террористов и Кремля». Поэтому его потенциальное премьерство вызывает тревогу у союзников Лондона, в том числе Вашингтона.

«Каждый раз, когда у него появлялся такой шанс, он (Корбин. — ИноТВ) поддерживал наших врагов. Все долгие годы холодной войны он фактически провёл на другой стороне», — заявил британский премьер.

В среду в Лондоне проходит саммит, посвящённый 70-летию НАТО. Благодаря этому празднованию становится совершенно очевидным негативное отношение Корбина к военному блоку, считает Джонсон.

«НАТО — это организация, за роспуск которой выступал Корбин. Я гордый поборник Североатлантического альянса, союза между Соединённым Королевством и Америкой», — подчеркнул политик.

«За 70 лет существования НАТО доказало, что является абсолютно необходимым для нашей коллективной безопасности. Я думаю, нужно поддерживать нашу страну и защищать её», — отметил он.

«Я не считаю проявлением силы желание распустить НАТО, желание избавиться от разведывательного агентства МI5, которое обеспечивает нашу безопасность... и при этом пресмыкаться перед людьми, которые хотят нам навредить. Это огромная, огромная ошибка», — добавил Джонсон.

По мнению премьера, существует реальный риск, что союзники откажутся делиться разведданными с британским правительством, если его возглавит Корбин. Он также привёл отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в качестве примера «наивного отношения» Корбина к России.

«Взгляните на то, что произошло в деле Скрипаля. Я был министром иностранных дел и организовал глобальное выдворение шпионов в ответ на то, что сделала Россия. 28 стран мира встали плечом к плечу с Британией, решив оказать нам поддержку», — напомнил Джонсон.

«Затем появился этот парень (Корбин. — ИноТВ), и единственное, что он спросил у премьер-министра: выполнила ли она требования России и отправила ли им образцы отравляющего вещества. Его приоритеты и взгляд на нашу страну совершенно расходились с тем, что необходимо было делать для сохранения нашей безопасности», — отметил он.

На его взгляд, Путин «хочет вернуть российскую сферу влияния и фактически восстановить Советский Союз». Для достижения этой цели Москва якобы использует любые методы, «в том числе незаконные». «Нельзя проявлять наивность в отношении России», — заявил Джонсон.

Он также высказал сомнение, что лидеру лейбористов удастся вывести Британию из ЕС. По мнению премьера, Корбин будет слишком занят попытками осуществить свои «несбыточные» предвыборные обещания, среди которых проведение высокоскоростного интернета по всей стране и повышение трат на социальные программы.

Джонсон призвал избирателей, уставших от затяжной предвыборной кампании, не оставаться безучастными и не сидеть дома в день выборов 12 декабря: «Они должны прийти и проголосовать, чтобы спасти независимость нашей страны, потому что в противном случае брексит просто-напросто не будет выполнен. Они должны прийти и проголосовать, чтобы не допустить хаос и сумятицу в парламенте следующего года».

«Они должны прийти и проголосовать, чтобы не позволить лейбористам раскачать экономические основы нашей страны. И они должны прийти и проголосовать за светлое будущее и новый золотой век, который наступит, если нам удастся завершить это дело (брексит. — ИноТВ)», — уверен политик.

Кульминация избирательной кампании — не единственное испытание, с которым сталкивается Джонсон. В следующие сутки ему необходимо объединить «враждующих» членов НАТО, обращает внимание издание.

Премьер-министр говорит, что Эммануэль Макрон ошибается, констатируя у Североатлантического альянса «смерть мозга». В то же время Джонсон поддерживает идею французского президента о пересмотре целей и реформировании организации, заключает The Sun.