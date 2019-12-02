Guardian: британские учёные призвали Джонсона убедить Трампа в реальности глобального потепления

350 ведущих экспертов-климатологов обратились с открытым письмом к британскому премьер-министру. По их мнению, на саммите НАТО в Лондоне Борис Джонсон должен убедить американского президента Дональда Трампа в необходимости отказаться от его «опасного» и «безответственного» отношения к проблемам экологии, сообщает The Guardian.

350 ведущих экспертов-климатологов обратились с открытым посланием к Борису Джонсону. Они просят, чтобы на юбилейном саммите НАТО в Лондоне британский премьер внушил американскому лидеру Дональду Трампу, что его отрицание глобального изменения климата «опасно» и «ненаучно», сообщает The Guardian.

«Мы призываем вас бросить вызов безответственному подходу президента Трампа к изменению климата и попытаться убедить его принять решительные внутренние меры, чтобы сократить выбросы парниковых газов и присоединиться к скоординированным международным действиям, в том числе к Парижскому соглашению», — пишут академики, среди которых профессора лондонских колледжей и Оксфордского университета.

По их словам, президент США искажает суть Парижского соглашения, говоря о том, что его принятие приведёт к закрытию американских производств, а «иностранные компании смогут загрязнять окружающую среду безнаказанно». Они также утверждают, что на своём сайте Белый дом ошибочно описывает договор как «мошеннический, неэффективный и односторонний».

По мнению авторов письма, игнорируя изменения климата, Трамп не только делает современный мир более опасным, но и ставит на кон процветание и безопасность будущих поколений. Жизни и среда существования многих людей уже сегодня «оказываются под угрозой из-за растущего риска затопления, вызванного ливнями и подъёмом уровня моря».

Эксперты отдают должное британскому правительству за принятие закона, который ставит целью сокращение ежегодных выбросов парниковых газов в атмосферу до нуля к середине XXI века. Вместе с тем они предупреждают, что Великобритания уже сталкивается с последствиями глобального потепления. Только этим летом из-за аномальной жары в некоторых частях страны погибли несколько сотен человек.

В следующем году в Британии пройдёт важный саммит ООН по климату. Эта встреча имеет огромное значение для «международных стремлений, призванных не допустить опасных изменений климата», подчёркивают академики.

Письмо экспертов усилит давление на премьера, учитывая его позицию по глобальному потеплению. На прошлой неделе Джонсон отказался участвовать в предвыборных дебатах, которые впервые в истории Соединённого Королевства были посвящены климату, обращает внимание The Guardian.