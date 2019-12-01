Bloomberg: «веганская экономика» поможет остановить изменения климата

Хотя людей, полностью отказавшихся от мясного или молочного, по-прежнему мало, продукты для веганов стремительно завоёвывают популярность, передаёт Bloomberg. Альтернатива продукции животного происхождения не только вкусна, но и является ключом к спасению планеты от экологической катастрофы, утверждает телеканал.

Вероятно, вы не веган. Но, возможно, на этой неделе вы пили миндальный латте. Или хотя бы ели тофу в супе рамен. И хотя людей, называющих себя полными веганами, очень мало, продукты для веганов наполняют полки супермаркетов — и быстро раскупаются. Всё потому, что среди нас стало больше тех, кто заменяет мясо и молочные продукты продуктами растительного происхождения.



УИЛЬЯМ АДАМС, рэпер: Я сказал своим друзьям, что стану веганом и буду жить на растительной диете.



МАЙК ТАЙСОН, боксёр: Я стал веганом.



ХОАКИН ФЕНИКС, актёр: Я был веганом, наверное, всю жизнь.



МАЙЛИ САЙРУС, певица и актриса: Я веган!



Это просто прихоть, как многие другие тренды в еде? Или это начало чего-то гораздо большего? Вы смотрите Bloomberg QuickTake о веганской экономике.



Веганское общество было основано в 1944 году с целью обсуждения вегетарианских безмолочных диет и образа жизни.



ДЕВОЧКА: Говорят, надо есть овощи! Слишком много мяса — плохо!



С самого начала и на протяжении десятилетий это было очень маленькое сообщество. Но теперь ожидается, что объём индустрий, создающих альтернативу животной продукции, в ближайшие десять лет вырастет до 140 миллиардов долларов. Там найдётся что-то для каждого, кто желает заменить какое-либо количество животных продуктов в своём рационе: от заменителей сыра и йогурта до «кровяных» веджибургеров. Но поскольку лишь шесть процентов американцев называют себя веганами, источник роста находится вне этого сообщества.



Наш рацион с большим содержанием мясной продукции не только вредит животным, но и убивает нашу планету. Около 14,5 процента всех выбросов парниковых газов на планете приходится на долю животноводства. Главные нарушители — коровы. Выращивание и прокорм сельскохозяйственных животных приводит к исчезновению лесов, что в свою очередь снижает наши возможности нейтрализовывать CO 2 в атмосфере.



В исследовании Оксфордского университета утверждается, что веганская диета — пожалуй, самая значительная мера по уменьшению нашего негативного воздействия на планету Земля.



Беспокойство за планету — это один из мотивов. Но более половины взрослых американцев, потребляющих белки растительного происхождения, в качестве главной причины назвали вкус. Это оказалось важнее беспокойств насчёт диеты, защиты животных, окружающей среды и здоровья.



Продукты для веганов — это уже не странные пыльные пакеты, спрятанные в глубинах магазинов здорового питания. Их преподносят широким массам огромные бренды, такие как McDonald’s и Burger King. Есть даже пиво для веганов, ведь, оказывается, пивоварни используют рыбьи внутренности для фильтрации. А одержимость овсяным молоком привела к нехватке этого товара в США — и к истерии по всей стране… Ну, в основном, в Бруклине.



Теперь к выгодному делу приобщаются инвесторы. Акции Beyond Meat выросли на 600 процентов за три месяца после их первичного размещения. Другой производитель растительных бургеров, Impossible Foods, за один месяц заработал 300 миллионов долларов. Что же может сдержать эту растущую веганскую экономику?



Диетологи ставят под сомнение некоторые заявления о том, насколько полезны для здоровья эти альтернативы переработанному мясу. Веганский бургер от Burger King — «невозможный воппер» — содержит чудовищные 35 граммов жира и 1080 миллиграммов натрия. Это почти половина вашей рекомендованной суточной нормы потребления натрия. Другие предупреждают, что генно-модифицированные ингредиенты требуют большего изучения для выяснения их безопасности.



Несмотря на опасения, есть признаки предстоящего роста акций. Компании, выпускающие традиционную мясную и молочную продукцию, такие как Tyson и Dean Foods, уже инвестировали в продукцию на растительной основе.



Учитывая предполагаемую пользу для здоровья, переход на вегетарианское и веганское питание может сэкономить до триллиона долларов в год, предотвратив лишние траты на медицинские услуги и убытки от пропуска рабочих дней.



Нравится вам это или нет, людям придётся менять свой рацион, чтобы остановить волну климатических изменений. Население планеты растёт, и веганская экономика должна будет заручиться поддержкой ещё большего числа людей, чтобы её влияние было значительным.



Дата выхода в эфир 26 ноября 2019 года.