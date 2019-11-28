Guardian: спорт без мяса — «Бегущие веганы» доказывают, что это возможно

Британская веганка Фиона Оукс полностью отказалась от продуктов животного происхождения в своём рационе, но сумела стать четырёхкратной победительницей марафонов и собрать значительное число последователей, пишет The Guardian. Тем не менее специалисты предупреждают, что при таких нагрузках отсутствие питательных веществ животного происхождения может пагубно сказаться на здоровье.

Ещё 15 лет назад участница марафонских забегов и веганка Фиона Оукс в одиночку создавала собственный беговой клуб, а уже сегодня к «Бегущим веганам» присоединились более 4 тыс. человек, а сама англичанка стала четырёхкратной мировой рекордсменкой марафонов, пишет The Guardian.

«В 2004 году я была единственной вегетарианкой в деревне. Но сейчас вы можете видеть вегетарианцев, участвующих в забегах повсюду», — отмечает Оукс.

По признанию англичанки, она создала клуб, увидев британскую легкоатлетку, специализирующуюся в беге на длинные дистанции, Полу Рэдклифф по телевизору. Оукс, будучи хорошей бегуньей, сочла, что могла бы привлечь внимание к своему стилю жизни, стоя рядом с Рэдклифф на старте Лондонского марафона с надписью «Бегущие веганы» на майке.

«Я стала веганом в шесть лет. Из-за болезни я лишилась коленной чашечки, когда мне было 17 лет, тогда мне сказали, что я больше не смогу бегать. Если бы я смогла, будучи веганом, это бы показало всем, что нет ничего невозможного», — приводит The Guardian слова Оукс.

Теперь англичанка двадцатикратная победительница марафонских забегов, в копилке которой победа на марафоне на Северном полюсе. Пример Оукс, а также рост интереса к вегетарианству, позволил создать 40 групп «Бегущих веганов» по всей Великобритании.

Несмотря на то что каждая из групп чем-то отличается от другой, их деятельность в основном сводится к еженедельным совместным тренировкам, групповым посещениям мероприятий и походам в вегетарианские рестораны.

При этом участники клуба должны отказаться от товаров животного происхождения не только в пище, но и в выборе одежды.

«Во многом это лишь очередной беговой клуб, но, как правило, мы действительно болтаем о еде, рекомендуем, что можно попробовать, и получаем советы по питанию», — отмечает Майк Экстон, присоединившийся к «Бегущим веганам» в июне этого года.

При этом члены клуба признаются, что вегетарианство помогает им в забегах на длительные дистанции.

«Это улучшает время восстановления, улучшает пищеварительную систему и способствует лучшему сну», — полагает Лиза Гоуторн, придерживающаяся подобного образа жизни с 16 лет.

Однако далеко не все разделяют уверенность Оукс и Гоуторн. В частности, южноафриканский учёный Тим Ноакс утверждает, что веганская диета является «во многих отношениях неполной».

«Со временем спортсмены, придерживающиеся полностью веганской диеты, столкнутся с проблемами, если не будут получать дополнительные питательные вещества животного происхождения — такие как витамин B12, железо, холин и, возможно, высококачественные белки — откуда-то ещё», — приводит The Guardian слова Ноакса.