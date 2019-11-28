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Guardian: спорт без мяса — «Бегущие веганы» доказывают, что это возможно

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Британская веганка Фиона Оукс полностью отказалась от продуктов животного происхождения в своём рационе, но сумела стать четырёхкратной победительницей марафонов и собрать значительное число последователей, пишет The Guardian. Тем не менее специалисты предупреждают, что при таких нагрузках отсутствие питательных веществ животного происхождения может пагубно сказаться на здоровье.
Guardian: спорт без мяса — «Бегущие веганы» доказывают, что это возможно
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Ещё 15 лет назад участница марафонских забегов и веганка Фиона Оукс в одиночку создавала собственный беговой клуб, а уже сегодня к «Бегущим веганам» присоединились более 4 тыс. человек, а сама англичанка стала четырёхкратной мировой рекордсменкой марафонов, пишет The Guardian.

«В 2004 году я была единственной вегетарианкой в деревне. Но сейчас вы можете видеть вегетарианцев, участвующих в забегах повсюду», — отмечает Оукс.
 
По признанию англичанки, она создала клуб, увидев британскую легкоатлетку, специализирующуюся в беге на длинные дистанции, Полу Рэдклифф по телевизору. Оукс, будучи хорошей бегуньей, сочла, что могла бы привлечь внимание к своему стилю жизни, стоя рядом с Рэдклифф на старте Лондонского марафона с надписью «Бегущие веганы» на майке.
 
«Я стала веганом в шесть лет. Из-за болезни я лишилась коленной чашечки, когда мне было 17 лет, тогда мне сказали, что я больше не смогу бегать. Если бы я смогла, будучи веганом, это бы показало всем, что нет ничего невозможного», — приводит The Guardian слова Оукс.
 
Теперь англичанка двадцатикратная победительница марафонских забегов, в копилке которой победа на марафоне на Северном полюсе. Пример Оукс, а также рост интереса к вегетарианству, позволил создать 40 групп «Бегущих веганов» по всей Великобритании.
 
Несмотря на то что каждая из групп чем-то отличается от другой, их деятельность в основном сводится к еженедельным совместным тренировкам, групповым посещениям мероприятий и походам в вегетарианские рестораны.
 
При этом участники клуба должны отказаться от товаров животного происхождения не только в пище, но и в выборе одежды.
 
«Во многом это лишь очередной беговой клуб, но, как правило, мы действительно болтаем о еде, рекомендуем, что можно попробовать, и получаем советы по питанию», — отмечает Майк Экстон, присоединившийся к «Бегущим веганам» в июне этого года.
 
При этом члены клуба признаются, что вегетарианство помогает им в забегах на длительные дистанции.
 
«Это улучшает время восстановления, улучшает пищеварительную систему и способствует лучшему сну», — полагает Лиза Гоуторн, придерживающаяся подобного образа жизни с 16 лет.
 
Однако далеко не все разделяют уверенность Оукс и Гоуторн. В частности, южноафриканский учёный Тим Ноакс утверждает, что веганская диета является «во многих отношениях неполной».
 
«Со временем спортсмены, придерживающиеся полностью веганской диеты, столкнутся с проблемами, если не будут получать дополнительные питательные вещества животного происхождения — такие как витамин B12, железо, холин и, возможно, высококачественные белки — откуда-то ещё», — приводит The Guardian слова Ноакса. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Guardian Великобритания Европа
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