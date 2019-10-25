Le Figaro: спасать комаров, а хищников сделать веганами — чего только не предлагают во Франции по защите братьев меньших

Во Франции защитники животных добиваются введения категории «животного лица» в Уголовный кодекс, чтобы отстаивать их права и свободы в суде, сообщает Le Figaro. Как показали опросы и выборы в Европарламент, многие поддерживают такую инициативу, однако в своей борьбе с видовой дискриминацией некоторые зооактивисты предлагают радикальные средства: отказ от научных экспериментов и истребление хищников.

Французские зоозащитники готовы идти на крайние меры, чтобы защитить права животных, пишет Le Figaro. Так, в июле активист и журналист Эмерик Карон на своём веб-канале, посвящённом веганству и борьбе с видовой дискриминацией, заявил, что комары-самки — это прежде всего «матери, которые рискуют своей жизнью ради будущих детей». Он предложил тем, кто боится возможных укусов, переехать или сдать квартиру.

Как рассказывает издание, в 2015 году активисты с большим трудом добились признания животных в Гражданском кодексе в качестве «живых существ, наделённых чувствами». Такая поправка позволила таким организациям, как Фонд «30 миллионов друзей», ежегодно выступать гражданским истцом по крайней мере в 250 судебных делах. Однако, несмотря на эти изменения, в Уголовном кодексе животные попадают в категорию имущества, и лишь жестокое обращение с домашними животными наказывается двумя годами заключения и €30 тыс. штрафа. Поэтому ассоциации и защитники сражаются за признание зверей «субъектами права» — что «неизбежно» произойдёт, считает юрист Жан-Пьер Маргено, специалист в этом вопросе. В то же время философ Флоранс Бюрга отмечает, что «никогда раньше не уничтожали столько животных», а условия их содержания «никогда не были настолько ужасными».

Во Франции идея о «животном лице» в текстах законов получила признание: согласно недавнему опросу Фонда «30 миллионов друзей», 70% населения выступает за такое нововведение. Как сообщает газета, 22 октября в Париже прошёл семинар Фонда защиты прав животных (LFDA) при полном зале в присутствии самых рьяных сторонников перемен. «Мы живём в правовом обществе, где изменение законов — лучший способ защитить животных», — заверил Le Figaro Жорж Шапутье, почётный научный сотрудник Национального центра научных исследований в области нейробиологии. Он поддерживает защиту зверей в зависимости от их чувствительности, то есть их уровня восприятия и способности воспринимать боль. Например, по его словам, у шимпанзе и слонов очень развито сознание, тогда как ленточный червь не чувствительнее растения.

Для соблюдения прав животных LFDA продвигает «Декларацию прав животных», которая нацелена на сохранение их естественной среды обитания, уважение их чувств и содействие благополучной жизни, а также запрет на любые жестокие действия или генетические манипуляции над ними. «Декларация представляет собой список принципов, которые прекрасно отражают мнение большинства жителей нашей страны», — полагает Луи Швейцер, председатель Фонда защиты прав животных. Однако он предупреждает, что «животное не равно человеку», и организация не выступает против видовой дискриминации.

Создатели мультфильма «Зверополис» пошли ещё дальше: они показали возможность гражданского общества животных. Недавние судебные решения по ту сторону океана работают в этом направлении, отмечает издание. В 2015 году бразильский суд провозгласил орангутанга Сандру из зоопарка Буэнос-Айреса «отличным от человека субъектом, который имеет право на свободу», а через год в Аргентине шимпанзе получила статус «юридического лица, не являющегося человеком». Кроме этих юридических аспектов активисты отстаивают более или менее спорные убеждения, а самые радикальные добиваются полной отмены всего, что может ограничить свободу животных, например, промышленного разведения и зоопарков. Если их предложение больше не держать домашних животных продолжает вызывать споры, то запрет на корриду, цирк с животными или охоту с собаками находят отклик у населения. Неслучайно на последних выборах в Европарламент Партия анималистов получила 2% голосов. Флоранс Бюрга полагает, что этому способствовал доступ к информации и видеоматериалам, а также участие университетских кругов и влиятельных людей.

Как пишет в заключение Le Figaro, зоозащитные ассоциации также выступают за прекращение экспериментов над животными, для которых во Франции за 2017 год использовали более 2 млн особей, в основном грызунов, обезьян и собак. По мнению научного сообщества, эти эксперименты, строго регламентированные европейским законодательством, являются необходимыми, потому что органы млекопитающих зачастую такие же, как у человека, а генетический материал очень схож. «Если мы хотим получать эффективные медикаменты, мы не можем полностью прекратить эксперименты», — подчеркнул Жорж Шапутье, добавив, что вряд ли найдётся веган, который ни разу не принимал лекарства.

Ещё одна популярная идея, которую поддерживает лишь небольшое число активистов, состоит в уничтожении хищников в естественной среде, чтобы «помешать львам убивать газелей». Она предусматривает, по словам зоозащитника Давида Оливье, «подготовку вегетарианской пищи, адаптированной для львов, или постепенную модификацию их генома, чтобы у них не было необходимости и желания убивать». Ещё одно предположение — провести «постепенное истребление их вида посредством стерилизации».