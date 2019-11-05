DM: вегетарианец по случаю — пятая часть британцев предпочитает потреблять меньше мяса

В Великобритании рост числа флекситарианцев, придерживающихся преимущественно растительной диеты, но не исключающих мяса из своего рациона, способствовал увеличению продаж вегетарианских продуктов. Как отмечает Daily Mail, подобный образ жизни разделяет пятая часть британцев.

В Великобритании резко возросли продажи продуктов, не содержащих мяса, что, как отмечает Daily Mail, вызвано сокращением объёма продуктов животного происхождения в рационе покупателей, принадлежащих к среднему классу.

За прошлый год продажи вегетарианских продуктов возросли на 18%. Однако связано это вовсе не с вегетарианством.

Так, лишь 3% британцев назвали себя веганами, которые в своём рационе отказались от мясной пищи животного происхождения.

При этом 21% жителей Великобритании признались, что они флекситарианцы, то есть стремятся как можно меньше потреблять мясо, но при этом полностью не исключают его из своего рациона.

По оценкам издания, к 2025 году на флекситаринство перейдёт около половины британцев. Уже сейчас две трети населения страны увеличили потребление продуктов, не содержащих мяса по сравнению с прошлым годом, чему активно способствовало широкое распространение вегетарианских продуктов в магазинах и ресторанах.

По данным лондонской фирмы по исследованию рынка Mintel, Великобритания обошла Германию и стала лидером по производству вегетарианской продукции.

«Потребители-вегетарианцы не настолько большая группа, чтобы крупные игроки на рынке потеряли из-за них покой. Действительно важную роль играют покупатели, сокращающие потребление мяса», — приводит Daily Mail слова аналитика компании Кити Сойнинен.