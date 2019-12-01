FAZ: «летать не стыдно» — авиапром ответит на критику Греты Тунберг масштабной рекламной кампанией

Авиационная промышленность выходит из «оборонительной позиции» и идёт в атаку на шведскую экоактивистку Грету Тунберг, сообщает Frankfurter Allgemeine. Авиапредприятия собираются провести масштабную рекламную кампанию, в рамках которой расскажут о своих нынешних успехах, будущих обязательствах, а также о том, почему «летать не стыдно».

Через несколько дней мировая авиационная промышленность запустит масштабную рекламную кампанию в поддержку полётов на воздушном транспорте, пишет Frankfurter Allgemeine. Организаторы напрямую не называют имя шведской экоактивистки Греты Тунберг, но многие убеждены, что эта инициатива задумана как противовес её движению за спасение экологии.

Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк заявил, что авиапром оказался в «оборонительной позиции» во многом по собственной вине. «Мы поздно начали говорить о наших успехах. Каждый день благодаря нам встречаются миллионы людей. Благодаря нам огромное количество людей поддерживают деловые и личные отношения, — подчеркнул он. — В каком мире хотят жить те, кто выступает против авиаперевозок? Он хотят, чтобы каждый оставался дома в своём маленьком мире, в своей маленькой деревне? Это абсурд».

Рекламная кампания называется «Летай сознательно» и призвана объяснить людям, что «летать не стыдно», объясняет издание. Её бюджет составит миллионы долларов, но конкретных цифр организаторы пока не называют. В её продвижении лоббисты будут использовать социальные сети, развлекательные системы на борту самолётов, а также брошюры и телевизионные ролики.

При этом авиационные предприятия, среди которых есть перевозчики, производители и аэропорты, хотят подчеркнуть достигнутые успехи и рассказать о своих будущих обязательствах. Де Жюньяк утверждает, что противники авиаперевозок «рисуют безнадёжную картину будущего», потому что не верят в «креативность и изобретательность человека». По его словам, технологические решения позволять справиться с глобальным потеплением. С 1990 выбросы CO2 на пассажира снизились на 40%. Сегодняшние самолёты используют на 20% меньше топлива, чем 15 лет назад, отметил глава IATA.

Впрочем, всю экономию сводит на нет увеличившееся число воздушных судов и авиаперевозок, из-за чего в сумме воздух загрязняется сильнее. Но де Жюньяк убеждён, что в будущем всё изменится. В рамках Международной организации гражданской авиации (ICAO) десятки стран обязались сокращать эмиссии и принимать компенсационные меры, например, высаживать деревья. По имеющимся подсчётам, к 2050 году удастся вдвое сократить выбросы углекислого газа.

Большую ставку авиационная промышленность также делает на биологическое и синтетическое топливо. Но не на такое, как пальмовое масло, которое требует больших посевных площадей, а также сокращает биологическое разнообразие. Речь идёт о горючем, которое будет производится из мусора. К тому же повышение эффективности работы авиадиспетчеров, руления самолётов на земле, а также оптимизация маршрутов позволят сократить эмиссии на 10-15%. Производители также разрабатывают новые двигатели, в частности гибридно-электрические. Но де Жюньяк считает, что о таких технологиях говорить пока рано: «Проблема заключается в том, что батареи очень тяжёлые и занимают много места».