ORF: Россия хочет повторить успех СССР в гражданском небе

Глава Кремля Владимир Путин хочет, чтобы его страна вновь стала великой авиационной державой, какой в своё время был Советский Союз, сообщает ORF. Для этого в России разработали новый среднемагистральный пассажирский самолёт, который должен составить конкуренцию Boeing и Airbus. Однако радость россиян омрачают американские санкции, отмечает австрийский канал.

И мы переходим к следующей теме. Из-за проблем с программным обеспечением Boeing оказался в затруднительном положении. Россия же пытается с подачи президента Путина вновь взять верх в сфере гражданской авиации.

С помощью нового пассажирского самолёта. Его можно было увидеть на международном авиационно-космическом салоне в Москве, который проходит каждые два года.

Истребители, вертолёты и пассажирские самолёты — Россия демонстрирует свои новейшие разработки в сфере авиации. Это созвучно международным интересам России, убеждён президент Путин. Он лично принял участие в церемонии открытия авиационной выставки.

КАРОЛА ШНАЙДЕР, корреспондент ORF: Президент Путин берёт за основу традиции и успехи советской авиации. Он хочет, чтобы Россия вновь стала великой авиационной державой и чтобы российские пассажирские самолёты составили конкуренцию лидерам рынка с Запада. Но впереди ещё долгий путь.

Так, престижный в своё время проект Superjet 100 попал в заголовки мировых СМИ из-за проблем с обслуживанием. Теперь спасти честь российской гражданской авиации должен МС-21. Новый среднемагистральный самолёт впервые показали миру. Он должен составить конкуренцию Airbus и Boeing, в том числе благодаря лёгкой конструкции, снижающей потребление топлива, объяснил главный конструктор.

Но санкции США омрачают радость. Необходимые композитные материалы импортировать больше нельзя. Теперь производителю придётся перестраиваться на российские аналоги, что задержит поставку самолётов. Несмотря на это с помощью МС-21 Россия хочет выйти на мировой уровень, хотя это и сопряжено с рисками, например, из-за санкций.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2019 года.