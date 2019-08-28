CGTN: на МАКС-2019 Китай показал совместный проект с Россией и конкурента Boeing 737MAX

На авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском Китай впервые выступил страной-партнёром, помогавшим в организации мероприятия. Как сообщает CGTN, в отдельном павильоне крупнейшие производители Поднебесной представили свои последние разработки, включая экологичные ракетные двигатели, потенциального конкурента проблемному Boeing 737MAX и совместный проект с Россией.

Недалеко от Москвы стартовал Международный авиасалон МАКС-2019. На открытии присутствовали президенты России и Турции. Лидеры обсудили перспективу закупок Турцией российских истребителей-невидимок. Кроме того, в выставке участвуют наши китайские авиастроительные предприятия, которые демонстрируют свои новейшие разработки. С подробностями корреспондент CGTN Алёша Миленкович.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стали главными гостями на 14-м авиасалоне, который проводится Москвой раз в два года. Однако в центре всеобщего внимания на мероприятии, которое даёт России возможность показать свои достижения в авиационно-космической промышленности, в этом году оказались стелс-истребители Су-57. Москва будет рада их продать, а Турция, судя по всему, заинтересована в покупке.

Впрочем, Су-57 — лишь один из тысяч экспонатов на этой выставке.

АЛЁША МИЛЕНКОВИЧ, корреспондент CGTN: В авиасалоне принимают участие более 800 компаний из 33 стран. Впервые в организации этого мероприятия Китай выступает как страна-партнёр. В огромном выставочном павильоне, расположенном всего в нескольких сотнях метров отсюда, крупнейшие компании авиационной и космической индустрии Китая представляют свои разработки.

Традиционно большая часть авиасалона посвящена российским производителям, однако в этом году Китай тоже играет немалую роль. В своём павильоне Comac продемонстрировала узкофюзеляжный авиалайнер, который, по планам компании, должен стать конкурентом для столкнувшихся недавно с рядом проблем Boeing 737 MAX и Airbus A320neo. Avic показала крупнейший в мире самолёт-амфибию AG600. А первое частное космическое предприятие Китая презентовало один из наиболее экологичных ракетных двигателей в мире.

СЮЙ ЯВЭЙ, коммерческий директор LandSpace: Пока проект ещё находится в стадии разработки. Мы создаём пусковую систему, работающую на топливе «жидкий кислород — сжиженный метан». Планируем запустить её в продажу уже к концу 2020 года или, наверное, к началу 2021-го.

Китай и Россия вместе работают над созданием широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929. На авиасалоне впервые был представлен макет кабины пилота и пассажирского салона в натуральную величину.

МАКСИМ ЛИТВИНОВ, главный конструктор совместного проекта с Китаем Объединённой авиастроительной корпорации: Окончательная сборка будет проходить в Китае, близ Шанхая. Мы, российская сторона, разработали и сконструировали крыло, центральный кессон крыла, пилоны, предкрылки и закрылки. Китайская сторона отвечает за фюзеляж и хвост.

CR929 должен будет начать летать в 2023 году.

Алёша Миленкович, CGTN, Жуковский, Россия.

Дата выхода в эфир 28 августа 2019 года.