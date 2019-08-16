Обозреватель: экипаж самолёта, севшего в кукурузном поле, поместили в «Чистилище» «Миротворца»

В базу украинского сайта «Миротворец» внесли экипаж самолёта, который совершил аварийную посадку в Подмосковье. Как передаёт «Обозреватель», причиной этому стало «неоднократное сознательное нарушение границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым».
Экипаж российского самолёта, который летел в Крым и аварийно сел в кукурузном поле, внесён в базу украинского сайта «Миротворец». Как пишет «Обозреватель», на странице проекта в Twitter сообщается, что причина — «незаконное посещение временно аннексированного украинского полуострова».
«Весь экипаж недоразбившегося самолёта российского агрессора уже в «Чистилище». За неоднократное сознательное нарушение границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым* и соучастие в нелегальном перемещении людей на оккупированную захватчиками территорию», — объяснили в «Миротворце».
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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