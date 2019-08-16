CNN сравнил посадку российского самолёта на кукурузное поле с «Чудом на Гудзоне»

Посадка самолёта, столкнувшегося со стаей птиц, в кукурузном поле говорит о высоком профессионализме и спокойствии пилотов, как и в случае с аварийной посадкой американского самолёта на Гудзон, сообщает CNN. Телеканал отмечает, что в России все чувствуют большое облегчение, так как инцидент мог закончиться намного хуже.

Сейчас мы поговорим о событиях в Москве, где российского пилота окрестили «героем» после того, как он совершил аварийную посадку в кукурузном поле. Вскоре после взлёта самолёт на борту с сотнями пассажиров столкнулся со стаей птиц. Пострадали десятки человек, но никто не погиб. Натан Ходж из нашего московского бюро. Мы видели кадры, снятые после посадки самолёта в кукурузном поле, но, прежде всего, расскажите нам, как он туда попал.

НАТАН ХОДЖ, глава московского бюро CNN: Робин, действительно у России сегодня появился новый герой. А именно Дамир Юсупов, который был пилотом самолёта, вскоре после взлёта столкнувшегося со стаей птиц. Самолёт вылетел из аэропорта «Жуковский», расположенного на юго-востоке Московской области, и направлялся в Симферополь, на Крымском полуострове.

Вскоре после столкновения с птицами им пришлось совершить аварийную посадку на кукурузном поле. В социальных сетях мы видели впечатляющие кадры с пассажирами сразу после того, как они покинули самолёт в кукурузном поле.

На одном из видео, разлетевшемся по социальны сетям, можно услышать, как одна из пассажирок называет это своим вторым днём рождения. Это было удивительно. На борту самолёта находились 226 пассажиров и семеро членов экипажа. Сегодня это не сходит с первых полос газет, потому что инцидент мог закончиться намного хуже, Робин.



Пассажиры, которым сегодня повезло, довольно спокойно выбираются из кукурузного поля, но мы же помним схожий инцидент, когда другой самолёт здесь, в США, в Нью-Йорке, также столкнулся со стаей птиц. Пилот того самолёта сумел посадить его на реку Гудзон. Нет ли здесь какого-либо сходства?

НАТАН ХОДЖ: Робин, если мне не изменяет память, приводнившийся на Гудзон самолёт также был Airbus, как и в данном случае. Мне кажется, что в обоих инцидентах можно выделить спокойствие и профессионализм пилотов в подобной аварийной ситуации.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» сделали хвалебное заявление в адрес пилота и второго пилота самолёта, заявив, что они вели себя профессионально. И, конечно, здесь, в России, все реагируют с необычайным облегчением в связи с тем, это не превратилось в авиакатастрофу, которой могло стать, учитывая число пассажиров на борту.

Сейчас определённо каждый знает имя пилота, его фотографии разошлись по социальным сетям. И, конечно, каждый увлечён кадрами, которые мы видели, запечатлевшими приземление, совершённое вскоре после взлёта. Место посадки находится совсем недалеко от аэропорта. Так что определённо в этот день люди в Москве чувствуют большое облегчение, Робин.

Спасибо, Натан Ходж с репортажем из Москвы.