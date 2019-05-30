France 3: французский пенсионер собрался долететь до Урала на самодельном самолёте

72-летний француз сам построил небольшой самолёт и собирается теперь принять участие в авиаралли, сообщает France 3. Вылететь он собирается из французского городка Кольмар, пересечь всю Европу, добраться до Москвы и Урала, а затем вернуться во Францию через Турцию.
72-летний француз Жерар Сан-Жене потратил больше 800 часов на то, чтобы построить самолёт у себя в гараже. И теперь он собирается принять участие в авиаралли и пролететь на нём 12 тыс. км над Европой и Россией, пишет на своём сайте France 3.
В этом самолёте предусмотрено четыре места и мотор из шести цилиндров. В длину он всего 6 м и в пустом состоянии весит 340 кг. Как отмечает создатель самолёта, он проходил специальные курсы, когда его строил. А после создания конструкции к нему пришёл специалист и выдал разрешение на полёты.
И теперь он решился на новый вызов. Он собирается вылететь 8 июня из французского Кольмара и совершить полёт через Таллин, Санкт-Петербург, Москву, Стамбул, греческую Янину, а затем вернуться 26 июня во французский Виши. Сам Жерар Сан-Жене надеется на хорошую погоду, ведь лететь ему придётся иногда по восемь часов, пишет France 3. Однако он воодушевлён своими планами, тем более что он собирается добраться аж до Урала.
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