France 3: французский пенсионер собрался долететь до Урала на самодельном самолёте

72-летний француз сам построил небольшой самолёт и собирается теперь принять участие в авиаралли, сообщает France 3. Вылететь он собирается из французского городка Кольмар, пересечь всю Европу, добраться до Москвы и Урала, а затем вернуться во Францию через Турцию.

72-летний француз Жерар Сан-Жене потратил больше 800 часов на то, чтобы построить самолёт у себя в гараже. И теперь он собирается принять участие в авиаралли и пролететь на нём 12 тыс. км над Европой и Россией, пишет на своём сайте France 3.

В этом самолёте предусмотрено четыре места и мотор из шести цилиндров. В длину он всего 6 м и в пустом состоянии весит 340 кг. Как отмечает создатель самолёта, он проходил специальные курсы, когда его строил. А после создания конструкции к нему пришёл специалист и выдал разрешение на полёты.

И теперь он решился на новый вызов. Он собирается вылететь 8 июня из французского Кольмара и совершить полёт через Таллин, Санкт-Петербург, Москву, Стамбул, греческую Янину, а затем вернуться 26 июня во французский Виши. Сам Жерар Сан-Жене надеется на хорошую погоду, ведь лететь ему придётся иногда по восемь часов, пишет France 3. Однако он воодушевлён своими планами, тем более что он собирается добраться аж до Урала.