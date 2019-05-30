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France 3: французский пенсионер собрался долететь до Урала на самодельном самолёте

Материал представлен в пересказе ИноТВ
72-летний француз сам построил небольшой самолёт и собирается теперь принять участие в авиаралли, сообщает France 3. Вылететь он собирается из французского городка Кольмар, пересечь всю Европу, добраться до Москвы и Урала, а затем вернуться во Францию через Турцию.
France 3: французский пенсионер собрался долететь до Урала на самодельном самолёте

72-летний француз Жерар Сан-Жене потратил больше 800 часов на то, чтобы построить самолёт у себя в гараже. И теперь он собирается принять участие в авиаралли и пролететь на нём 12 тыс. км над Европой и Россией, пишет на своём сайте France 3.

В этом самолёте предусмотрено четыре места и мотор из шести цилиндров. В длину он всего 6 м и в пустом состоянии весит 340 кг. Как отмечает создатель самолёта, он проходил специальные курсы, когда его строил. А после создания конструкции к нему пришёл специалист и выдал разрешение на полёты.
 
И теперь он решился на новый вызов. Он собирается вылететь 8 июня из французского Кольмара и совершить полёт через Таллин, Санкт-Петербург, Москву, Стамбул, греческую Янину, а затем вернуться 26 июня во французский Виши. Сам Жерар Сан-Жене надеется на хорошую погоду, ведь лететь ему придётся иногда по восемь часов, пишет France 3. Однако он воодушевлён своими планами, тем более что он собирается добраться аж до Урала.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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France 3 Франция Европа
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