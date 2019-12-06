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Guardian: «самая фееричная ошибка в истории ЕС» — Туск вновь призвал отказаться от брексита

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Бывший председатель Европейского совета Дональд Туск в первом интервью после отставки назвал брексит «самым болезненным и печальным опытом» за пять лет пребывания в должности, передаёт The Guardian. При этом Туск отметил, что считает президента Франции Эммануэля Макрона «надеждой на будущее Европы».
Guardian: «самая фееричная ошибка в истории ЕС» — Туск вновь призвал отказаться от брексита
Reuters

Бывший председатель Европейского совета Дональд Туск назвал выход Великобритании из ЕС «самой фееричной ошибкой» в истории ЕС, пишет The Guardian.

В первом интервью после отставки с поста, который Туск занимал последние пять лет, на которые пришлись греческий кризис, разногласия относительно миграционной политики и избрание президентом США Дональда Трампа, именно брексит политик назвал «самым болезненным и печальным опытом».
 
При этом Туск не разделяет опасений множества европейских лидеров в том, что повторный референдум по выходу Великобритании из ЕС углубит раскол в стране, что помешает политическим процессам в рамках всего Евросоюза. По его словам, отказ от брексита стал бы наилучшим решением как для его сторонников, так и для противников.
 
«Единственное отличие будет в том, что они всё ещё будут здесь. В любом случае они разделятся пополам. Чистая иллюзия, что с Великобританией будет легче установить отношения после выхода страны», — приводит издание слова польского политика.
 
Вместе с тем, ответственность за британский кризис он возложил на бывшего премьера страны Дэвида Кэмерона, у которого «не было шансов на победу» в референдуме. Сам Туск признаётся, что знал об исходе голосования в июне 2016 года за два—три месяца до его проведения, после того как приехал навестить своих друзей в английском Бате.
 
Кроме того, Туск выступил с критикой в адрес французского лидера Эммануэля Макрона за его слова о «смерти мозга» НАТО и отказ от переговоров по вступлению в ЕС Македонии и Албании.
 
«Если мы хотим относиться к Макрону как к будущему лидеру Европы в политическом смысле, то для этого нам нужен политик, который будет более ответственным за ЕС в целом, а не только за Францию», — отметил бывший глава Евросовета.
 
При этом Туск назвал Макрона «надеждой на будущее Европы» и настоящим другом. Однако добавил, что не согласен с ним в вопросе сближения с Россией. Бывший премьер-министр Польши, возглавивший Евросоюз вскоре после введения антироссийских санкций, заявил, что горд тем, что некогда в одной из бельгийских газет его назвали «мономаньяком», помешанным на России.
 
«Если мы не сможем защитить Украину от российской агрессии, это будет проблемой не только для Украины, но и для Европы в целом. Я надеялся, что Эммануэль Макрон также будет твёрд в этом вопросе», — приводит The Guardian слова Туска. 
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источник
Guardian Великобритания Европа
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брексит Великобритания Дональд Туск ЕС Эммануэль Макрон
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