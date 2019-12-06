Guardian: «самая фееричная ошибка в истории ЕС» — Туск вновь призвал отказаться от брексита

Бывший председатель Европейского совета Дональд Туск в первом интервью после отставки назвал брексит «самым болезненным и печальным опытом» за пять лет пребывания в должности, передаёт The Guardian. При этом Туск отметил, что считает президента Франции Эммануэля Макрона «надеждой на будущее Европы».

Бывший председатель Европейского совета Дональд Туск назвал выход Великобритании из ЕС «самой фееричной ошибкой» в истории ЕС, пишет The Guardian.

В первом интервью после отставки с поста, который Туск занимал последние пять лет, на которые пришлись греческий кризис, разногласия относительно миграционной политики и избрание президентом США Дональда Трампа, именно брексит политик назвал «самым болезненным и печальным опытом».

При этом Туск не разделяет опасений множества европейских лидеров в том, что повторный референдум по выходу Великобритании из ЕС углубит раскол в стране, что помешает политическим процессам в рамках всего Евросоюза. По его словам, отказ от брексита стал бы наилучшим решением как для его сторонников, так и для противников.

«Единственное отличие будет в том, что они всё ещё будут здесь. В любом случае они разделятся пополам. Чистая иллюзия, что с Великобританией будет легче установить отношения после выхода страны», — приводит издание слова польского политика.

Вместе с тем, ответственность за британский кризис он возложил на бывшего премьера страны Дэвида Кэмерона, у которого «не было шансов на победу» в референдуме. Сам Туск признаётся, что знал об исходе голосования в июне 2016 года за два—три месяца до его проведения, после того как приехал навестить своих друзей в английском Бате.

Кроме того, Туск выступил с критикой в адрес французского лидера Эммануэля Макрона за его слова о «смерти мозга» НАТО и отказ от переговоров по вступлению в ЕС Македонии и Албании.

«Если мы хотим относиться к Макрону как к будущему лидеру Европы в политическом смысле, то для этого нам нужен политик, который будет более ответственным за ЕС в целом, а не только за Францию», — отметил бывший глава Евросовета.

При этом Туск назвал Макрона «надеждой на будущее Европы» и настоящим другом. Однако добавил, что не согласен с ним в вопросе сближения с Россией. Бывший премьер-министр Польши, возглавивший Евросоюз вскоре после введения антироссийских санкций, заявил, что горд тем, что некогда в одной из бельгийских газет его назвали «мономаньяком», помешанным на России.

«Если мы не сможем защитить Украину от российской агрессии, это будет проблемой не только для Украины, но и для Европы в целом. Я надеялся, что Эммануэль Макрон также будет твёрд в этом вопросе», — приводит The Guardian слова Туска.