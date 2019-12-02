ZDF: Туск запомнится в ЕС шероховатым английским, скандальными твитами и европейской мечтой

После ухода с поста главы Европейского совета Дональд Туск запомнится многим как марафонец, упрямец и мечтатель, отмечает немецкий телеканал ZDF. Многие посмеивались над поляком из-за его шероховатого английского, другие досадовали на него за скандальные твиты. Нередко Туск вызывал недовольство лидеров ЕС, но сам он считает, что лишь следовал своей мечте о единой Европе.

Прощальное видео Дональда Туска продолжительностью 58 секунд выдаёт крайне много, отмечает на сайте немецкого телеканала ZDF корреспондент из Брюсселя Анне Геллинек. Европейский политик, который однажды представился президенту США Трампу как «другой Дональд», бежит по Брюсселю мимо своих же всплывающих изображений с десятков саммитов ЕС, где он пожимает руки «властителям этого мира». Он пробегает в спортивном костюме мимо тем, которыми занимался на своём посту. Ими стали место Европы в мире, защита климата, политика добрососедства. В финале Туск говорит на камеру: «Это был долгий забег».

Действительно, Дональд Туск — марафонец, который участвовал в управлении судьбами Европы с юмором и упорством, однако дипломатия не всегда была его делом, пишет корреспондент телеканала. Пять лет назад бывший польский премьер-министр при поддержке Меркель был избран главой Совета 28 стран ЕС, и с тех пор его работой стала подготовка европейских саммитов, сглаживание конфликтов и посредничество между отдельными членами Евросоюза с их собственными интересами.

Туск стал одним из первых представителей Восточной Европы, кто не старался быть на первом плане, ловко нажимая на тайные пружины в переговорных процессах, подчёркивает журналист ZDF. Поначалу над ним посмеивались из-за его шероховатого английского и неловких первых выступлений, не все верили, что он справится со своими задачами.

Однако оказалось, что жилистый уроженец Гданьска, пришедший в политику через сопротивление коммунизму, способен быстро учиться. Стремительно следовавшие один за другим кризисы в годы его председательства в Европейском совете предоставили ему достаточно практики в проведении саммитов. Сначала в центре внимания была «драма Греции», затем брексит и, наконец, кризис с беженцами.

В июле 2015 года, когда возникла угроза грексита и исключения Греции из евро, Меркель и премьер-министр Ципрас безрезультатно просовещались 14 часов, но Туск не дал совершиться непоправимому. Он сказал: «Извините, но никто из вас не покинет помещение!» В итоге политикам удалось достичь компромисса, удержавшего Грецию в зоне евро.

Что касается брексита, его Дональд Туск считает несчастным случаем и грубой политической ошибкой бывшего премьер-министра Великобритании Девида Кэмерона. При этом Туск делал заявления, которые не всегда хорошо принимались как в Лондоне, так и в кругу глав стран ЕС. «Я задаюсь вопросом, как выглядит особое место в аду, зарезервированное для тех, кто защищает брексит, не имея ни малейшего представления о том, как его осуществить», — заявил Туск в феврале 2019 года, подразумевая таких жёстких сторонников брексита, как Борис Джонсон.

Во время саммита ЕС в Зальцбурге летом 2018 года, омрачённого брекситом, Дональд Туск опубликовал своё фото с бывшей тогда премьер-министром Терезой Мэй, на котором он предлагал ей пирог на этажерке. Снимок сопровождался комментарием: «Не желаете кусок пирога? Извините, вишен нет». Как поясняет автор статьи, это был намёк на «выковыривание изюма» — стремление Мэй снять сливки и выйти из ЕС, но сохранить преимущества внутреннего рынка, за что европейцы постоянно упрекали британцев.

Саммит в Зальцбурге прошёл неудачно, а раскол между ЕС и британцами усугубился. Твит Туска не только не способствовал ослаблению напряжённости, но и раздосадовал многих глав стран и правительств Европы. «В том, что касается Twitter, шеф, к сожалению, совершенно не прислушивается к рекомендациям», — посетовал один из его сотрудников.

Во время кризиса с беженцами Туск ещё дальше отошёл от роли посредника, которую предписывал его пост, и явно выражал симпатию восточным европейцам, не желавшим принимать мигрантов у себя, напоминает немецкий телеканал ZDF. Неожиданно Туск и Меркель оказались по разные стороны.

В июне 2015 года, ещё в пригласительном письме на саммит по вопросам миграции, Туск объявил о том, что квоты по распределению беженцев не работают, а после отказался созывать новые саммиты для урегулирования кризиса. Меркель и глава Еврокомиссии Юнкер постоянно действовали в обход него и в итоге устроили небольшой саммит для желающих — и без Туска.

Упрямство, которое поляк проявил в кризисе с беженцами, пошло ему на пользу в других политических сферах, считает журналист телеканала. После «аннексии» Крыма* Россией Туск удержал Европу сплочённой и последовательно защищал европейскую торговую политику от нападок американского президента.

По мнению корреспондента, Туск разделяет некоторую склонность Юнкера к романтике. В июне 2017 года, после саммита ЕС, он высказал пожелание, чтобы британцы, возможно, сумели найти путь обратно в ЕС, процитировав при этом слова своего кумира Джона Леннона о том, что, может быть, он мечтатель, однако в этом он не одинок.

На своей новой должности главы Европейской народной партии, объединяющей христианских демократов Европы, Дональд Туск будет менее публичным лицом, тогда как более активная деятельность будет разворачиваться за кулисами. Как он с этим справится, покажет время, заключает немецкий телеканал ZDF.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).