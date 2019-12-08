Independent: эксперты рассказали о подрывной роли брексита для Евросоюза

Эксперты по вопросам европейской политики и историки полагают, что брексит приведёт к росту сепаратизма, а также экономического и политического соперничества не только в Великобритании, но и во всём ЕС, пишет The Independent. При этом дополнительную опасность, по их словам, представляет близость России к потенциальным факторам нестабильности.

Лишь около 3% новостного контента относительно выхода Великобритании из ЕС посвящено одному из важнейших аспектов брексита — влиянию на европейскую стабильность и безопасность, сообщает The Independent.

Эксперты по вопросам европейской политики и историки «потрясены» дисбалансом в освещении вопроса в СМИ и предупреждают о возможных последствиях.

«Учитывая нашу историю, нам известно, что провалы в европейской солидарности и стабильности имели ужасные последствия. Снижение уровня европейской солидарности, рост экономического и политического соперничества, а также подъём национализма, в конечном счёте, представляют угрозу для всех в Великобритании и континентальной Европе», — заявила заведующая кафедрой международных отношений в Университете Глазго профессор Беатрис Хойзер.

При этом в связи с брекситом и возникшей в результате напряжённостью в Европе, которые значительно ослабят союз, под угрозой могут оказаться, по крайней мере, 16 его районов, преимущественно в Восточной Европе.

Так, по мнению историков, именно нежелание Великобритании упорно работать на благо объединения стран Европы в XX веке является одной из важнейших причин дестабилизации региона.

Кроме того, брексит может вызвать нестабильность в самой Великобритании. В частности, выход из ЕС может вызвать рост националистических настроений в Шотландии и Северной Ирландии.

Вместе с тем, углубление европейского раскола и усиление сепаратистских настроений «разрушительны сами по себе». Однако близость России к такому большому количеству потенциальных факторов нестабильности представляет дополнительную серьёзную проблему, полагают эксперты.

Как отмечает The Independent, наибольшую угрозу представляет распад ЕС, так как благодаря союзу и предшествовавшим ему структурам Европа жила в мире на протяжении 75 лет. При этом за последние 500 лет регион был охвачен войнами примерно 60% времени. А если не принимать во внимание семь последних десятилетий, то этот показатель и вовсе возрастёт до 70%.

Уже сейчас всё более популярной европейской практикой становится выдача паспортов одного государства жителям соседних областей другой страны. И хотя основной целью является увеличение политического влияния, а не захват территорий, подобный феномен издание считает опасным для Евросоюза.