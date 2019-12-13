Обозреватель CNN: уверенная победа Джонсона не означает, что большинство британцев за брексит

Борис Джонсон одержал уверенную победу на выборах в Великобритании, что поможет ему провести брексит, сообщает CNN. Тем не менее аналитик YouGov Крис Кёртис уверяет, что около половины если не большинство британцев выступают против выхода страны из ЕС.

Наш корреспондент Джулия с нами на связи из Вестминстера, где все мысли в ближайшие несколько недель будут обращены к проведению брексита. По крайней мере, у них есть большинство в парламенте, которое позволит этого добиться. Что вы можете сказать Крису Кёртису?



ДЖУЛИЯ ЧАТТЕРЛЕЙ, корреспондент CNN: Совершенно верно. И как мне кажется, это главное. Мы начали сегодняшний вечер с обсуждения того, о каком большинстве будет идти речь, если консерваторы отбросят более радикальные взгляды и самых ярых сторонников брексита в партии. В данный момент так всё и выглядит. Это даёт Борису Джонсону рычаги воздействия не только для вывода Великобритании из ЕС 31 января, но и для предстоящих переговоров.



Крис, если возможно, я бы хотела вернуться к вашим с Бьянкой словам о том, что, если взглянуть на процентное преимущество между консерваторами и лейбористами, оно противоречит вышеупомянутым голосам. Мы не можем оценивать эти результаты с точки зрения того, каким был бы повторный референдум в случае его проведения. Дело в том, что множество людей всё же голосовали за лейбористов и противников брексита только из-за британской избирательной системы. По сути, эти голоса были проигнорированы, побеждает тот, кто побеждает. Что это будет значить в перспективе, потому что множество людей будут разочарованы.



КРИС КЁРТИС, аналитик YouGov: Если вы играете по правилам, вы должны следовать им до конца, верно? По итогам этих выборов консерваторы получили значительное большинство, и теперь большинство должно будет добиться брексита. Не думаю, что можно оспаривать законность этого. Но я не думаю, что это доказывает, что подавляющее большинство жителей страны поддерживают выход из ЕС. Потому что если ставить этот вопрос напрямую, можно увидеть, что голоса разделяются примерно пополам, и если уж на то пошло, по последним опросам, против брексита выступает немного больше людей, чем за.



Так работает избирательная система, которая сейчас отдаёт значительное большинство консерваторам, несмотря на то что они придерживаются позиции, которую большинство британцев не поддерживают.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 13 декабря 2019 года.