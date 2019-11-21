Джонсон: доказательств вмешательства России в британские выборы и референдумы нет

Борис Джонсон рассказал изданию Guardian, почему британское правительство равительство отказывается публиковать досье о вмешательстве России в британские выборы и референдумы. Как заявил Джонсон, нет абсолютно никаких доказательств вмешательства России в демократические процессы в Соединённом Королевстве.
Почему правительство отказывается публиковать досье о вмешательстве России в британские выборы и референдумы, в то время как секретные службы уже дали ему зелёный свет?
БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании:Нет абсолютно никаких доказательств вмешательства России в демократические процессы в Соединённом Королевстве. Что касается этого конкретного доклада, я не вижу никаких причин для того, чтобы менять время публикации этого доклада только из-за всеобщих выборов.
Разве общественность не заслуживает это знать — до начала голосования?
БОРИС ДЖОНСОН:Я не видел никаких причин для того, чтобы менять график публикации этого доклада только из-за всеобщих выборов. И я могу сказать вам, что я не увидел никаких доказательств какого-либо вмешательства России в британские демократические процессы.
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