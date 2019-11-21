Джонсон: доказательств вмешательства России в британские выборы и референдумы нет

Борис Джонсон рассказал изданию Guardian, почему британское правительство равительство отказывается публиковать досье о вмешательстве России в британские выборы и референдумы. Как заявил Джонсон, нет абсолютно никаких доказательств вмешательства России в демократические процессы в Соединённом Королевстве.

Почему правительство отказывается публиковать досье о вмешательстве России в британские выборы и референдумы, в то время как секретные службы уже дали ему зелёный свет?

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Нет абсолютно никаких доказательств вмешательства России в демократические процессы в Соединённом Королевстве. Что касается этого конкретного доклада, я не вижу никаких причин для того, чтобы менять время публикации этого доклада только из-за всеобщих выборов.

Разве общественность не заслуживает это знать — до начала голосования?

БОРИС ДЖОНСОН: Я не видел никаких причин для того, чтобы менять график публикации этого доклада только из-за всеобщих выборов. И я могу сказать вам, что я не увидел никаких доказательств какого-либо вмешательства России в британские демократические процессы.





Дата выхода в эфир 20 ноября 2019 года.