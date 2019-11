Guardian: «как-то не по-президентски» — главред New York Times о нападках Трампа на журналистов

Личные нападки Дональда Трампа на представителей прессы «ужасны» и могут поставить жизни журналистов под угрозу, заявил главный редактор The New York Times Дин Баке в интервью британскому изданию The Guardian. При этом, как подчёркивает газета, Баке принципиально отказывается называть главу Белого дома «расистом» или «сексистом» и настаивает, что СМИ не должны вешать ярлыки.

Reuters

Главный редактор американской газеты The New York Times Дин Баке обвинил президента США Дональда Трампа в том, что личными нападками на журналистов он ставит их жизни под угрозу, сообщает The Guardian. В интервью британским коллегам Баке припомнил Трампу его критические выпады в адрес целого ряда журналистов, включая сотрудницу The New York Times Мэгги Хэберман, и назвал заявления президента «возмутительными». «Мне кажется, его личные нападки на журналистов, в том числе и Мэгги, ужасны, это как-то не по-президентски. По-моему, такими личными нападками, оскорбляя журналистов, он ставит их жизни под угрозу», — приводит The Guardian слова Баке. Он считает, что, называя сотрудников различных СМИ «врагами народа», выступающими против Америки, президент США совершает «возмутительное нападение» на прессу. Как объясняет британское издание, в своих комментариях Баке затронул тему многочисленных инцидентов с нападками Дональда Трампа на журналистов вообще и на представителей The New York Times в частности. Этот же вопрос затрагивал и издатель той же американской газеты Эй Джи Сульцбергер, который в прошлом году при личной встрече сказал президенту, что его высказывания «повышают уровень угрозы для журналистов и приведут к насилию». В то же время сам Баке, первый темнокожий главред The New York Times, неоднократно сталкивался с критикой со стороны леваков за слишком мягкую позицию по отношению к Дональду Трампу. По словам The Guardian, Баке принципиально отказывается называть американского лидера «расистом» или «сексистом». Редактор подчёркивает: «Думаю, Дональд Трамп говорит противоречивые, с расовой точки зрения, вещи. И в этом и есть определённое отличие. Я не так хорошо знаком с тем, что творится у него в голове, чтобы наверняка знать, что он всё это говорит не для того, чтобы удержать свой основной электорат». Баке считает, что не стоит ни на кого навешивать ярлыки — людям, включая Трампа, нужно просто дать высказаться, и впоследствии читатели уже сами сделают свои выводы. Во время своей краткосрочной поездки в Европу Баке выступил в лондонском бюро The New York Times и отметил, что видит в действующем британском премьер-министре Борисе Джонсоне некоторые «трамповские» черты, да и сам феномен Дональда Трампа весьма походит на феномен брексита. Главред американской газеты, занявший свой пост в 2014 году и помогший изданию выйти из кризиса, признал, что в 2016 году допустил ошибку и не сумел уловить возмущение среди американцев, которое и привело к победе Дональда Трампа на президентских выборах. По мнению Баке, задача его команды — освещать мир «с величайшим любопытством», в том числе и по отношению к людям, голосовавшим за действующего президента, как бы аудитория газеты ни хотела их игнорировать.

