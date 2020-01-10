FAZ: Маас призвал ЕС к сдержанности в ирано-американском конфликте

Влияние Европы на конфликт между США и Ираном не должно нарушать равновесия, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на высказывание министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса. Маас заверил, что у Европы есть надёжные каналы связи с обеими конфликтующими сторонами, и подчеркнул, что дальнейший рост напряжённости напрямую отразится и на европейской безопасности.
Перед внеочередной встречей министров иностранных дел ЕС глава немецкого МИД Хайко Маас призвал Европу к сдержанности в конфликте между Ираном и США, сообщает Frankfurter Allgemeine. «Мы можем оказывать влияние только в том случае, если не будем нарушать равновесия», — заявил Маас. Кроме того, политик подчеркнул, что у Европы есть надёжные каналы связи с обеими сторонами конфликта.
Издание пишет, что на внеочередной встрече планируется выработать совместную линию поведения, в рамках которой страны ЕС будут способствовать снижению напряжённости и укреплению стабильности. По словам Мааса, эскалация напряжённости между Ираном и США в первую очередь угрожает Ираку; кроме того, в этом конфликте многое поставлено на карту с точки зрения и европейской безопасности.
Ещё одной темой встречи министров иностранных дел ЕС станет Ливия, сообщает Frankfurter Allgemeine. Правительство ФРГ запустило инициативу по разрешению ливийского конфликта: в ближайшие недели по этой теме должна пройти международная конференция в Берлине.
«С помощью берлинской конференции у нас будет шанс подготовить мирный процесс в Ливии и предотвратить новый виток эскалации», — приводит издание слова немецкого министра. Маас также подчеркнул, что и в случае с Ливией Европе стоит проявить сдержанность.
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