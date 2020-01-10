Немецкий политик: Россия и Китай не дадут поставить Иран на колени
Углубимся в эту тему. В гостях у нас в студии Юрген Хардт из ХДС. Спикер фракции ХДС/ХСС в бундестаге по вопросам внешней политики. Доброе утро, господин Хардт. Рад, что вы пришли.
Углубимся в эту тему. В гостях у нас в студии Юрген Хардт из ХДС. Спикер фракции ХДС/ХСС в бундестаге по вопросам внешней политики. Доброе утро, господин Хардт. Рад, что вы пришли.
Третья ракетка России Андрей Рублёв считает, что формат турнира ATP Cup необходимо реформировать.
Версия о попадании ракеты в украинский Boeing 737 в Иране не исключается, но не является подтверждённой, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, который входит в команду Конора Макгрегора, рассказал о потасовке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым после боя россиянина с ирландцем на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Европейская федерация журналистов (EFJ) направила на специализированную информационную платформу Совета Европы уведомление о нарушении прав журналистов агентства Sputnik Эстония.
Вертолёт Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за срабатывания датчика неисправности. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.
Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что хотел бы получить совет от японской теннисистки Наоми Осаки относительно того, как выиграть Открытый чемпионат США.
На открытии торгов в пятницу, 10 января, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над испанкой Гарбиньей Мугурусой в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шеньчжэне.
В Москве и Московской области до 04:00 воскресенья, 12 января, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, передаёт Гидрометцентр.
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Ванкувер Кэнакс».
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что аномально тёплая погода в России вызвана отсутствием мощной зоны высокого давления, или «сибирского максимума».
Вратарь клуба «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс».
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» обыграл «Анахайм Дакс».
Министерство обороны России опубликовало кадры пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Чёрном море.
Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Дениса Шаповалова и принёс сборной Сербии победу в четвертьфинальном противостоянии с командой Канады на ATP Cup.
Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил рекорд клуба по количеству набранных очков за первые 43 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Президент Абхазии Рауль Хаджимба не будет уходить в отставку, выход из положения он видит в переговорах. Об этом сообщил первый заместитель руководителя его администрации Дмитрий Шамба. По его словам, обращение парламента может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз».
Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о готовности России к обсуждению с Соединёнными Штатами ситуации вокруг Ирана в случае, если Вашингтон проявит интерес.
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 10 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В Москве в пятницу, 10 января, ожидается до +1 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Сотрудники полиции Ростова-на-Дону совместно с ФСБ по Ростовской области пресекли деятельность организованной группы по производству поддельной алкогольной продукции, которая незаконно извлекла доход в размере свыше 17 млн рублей.
Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News признал, что Вашингтон не обладал точными данными относительно места и времени возможной атаки иранского генерала Касема Сулеймани на американские объекты, когда принял решение провести операцию по его ликвидации в Ираке.
В Хабаровске автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с припаркованной на обочине фурой, в результате чего пострадали семеро пассажиров и водитель автобуса. Полиция начала проверку по факту происшествия.
В Министерстве курортов и туризма Республики Крым рассказали RT об увеличении числа туристов с Украины в 2019 году.
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем обстановку на Ближнем Востоке, сообщили в Госдепартаменте.
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.
Между Симферополем и Ереваном с марта планируется запустить регулярное авиасообщение, заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB) по приглашению Ирана примет участие в расследовании крушения самолёта «Международных авиалиний Украины» в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек.
Премьер-министр Румынии Людовик Орбан после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Чёрном море на фоне «наращивания» Россией военного присутствия в регионе.
Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) по запросу иранской стороны направит в Тегеран своего аккредитованного представителя для участия в расследовании крушения украинского самолёта.
Резолюция палаты представителей США об ограничении военных полномочий американского президента Дональда Трампа на военные действия против Ирана подрывает способность Вашингтона противостоять угрозам со стороны Тегерана, заявили в Белом доме.
Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария призвал действующую власть и оппозицию прийти к компромиссу для предотвращения «необратимых последствий».
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) получила от властей Ирана официальное уведомление и предварительный отчёт о крушении самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании «ЛУКОЙЛ» в Ухте ликвидирован, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике Коми.
В Совете Безопасности ООН 10 января состоится повторное голосование о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии, сообщил пресс-секретарь постпредства России при организации Фёдор Стржижовский.
Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей.
Иран приветствует участие в расследовании крушения украинского самолёта в Тегеране иностранных экспертов из стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе. Об этом заявили в иранском правительстве.
Главы МИД Украины и Германии Вадим Пристайко и Хайко Маас провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили урегулирование ситуации в Донбассе в рамках Минских соглашений.
Основатели Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов благодаря сделке по продаже своей компании американскому фонду Insight Partners за $5 млрд станут долларовыми миллиардерами, пишет Forbes.
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдулем Махди пообещал предпринять все необходимые меры для защиты американцев и иракцев.
Тегеран призывает Канаду и другие страны поделиться имеющимися данными о крушении самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в иранской столице для расследования причин авиакатастрофы, заявили в МИД Ирана.
Министерство иностранных дел Ирака вызвало временного поверенного в делах Ирана и вручило ему ноту с осуждением ударов по военным базам на иракской территории.
Спасатели ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе компании «ЛУКОЙЛ» в Ухте, сообщили в МЧС России.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Оттава окажет помощь в расследовании крушения украинского Boeing 737 в Тегеране.
Мадридский «Атлетико» взял верх над «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании по футболу.