CNN: реакция Трампа на удар Ирана устраивает Тегеран, но конфликт не исчерпан

Заявления президента США Дональда Трампа, который, комментируя дал понять, что не будет в ответ на ракетный обстрел из Ирана обострять ситуацию и ограничится введением новых санкций, были именно тем, чего ожидали иранские власти — в Тегеране также не планировали доводить дело до открытого конфликта, сообщает CNN. Вместе с тем, как подчёркивает корреспондент канала Фредерик Пляйтген, Иран продолжает настаивать на том, чтобы Вашингтон вернулся к соблюдению «ядерной сделки», и пока этого не произойдёт, конфликт между странами не прекратится.

До сих пор президент не говорил ничего конкретного о возможных попытках дипломатического урегулирования, как и о численности американских войск в регионе. А мы выходим на связь с Фредериком Пляйтгеном, который находится в Тегеране. Фред, если понимать, как действует иранский режим, то некоторые аспекты данной ситуации воодушевляют, а некоторые — наоборот, настораживают, как вы и сами понимаете, учитывая ваш богатый опыт освещения ситуации вокруг Ирана. Чего нам ожидать в дальнейшем?





ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Думаю, что вы абсолютно правы, Джон. Как мне кажется, в целом именно такую реакцию они и хотели увидеть от администрации Трампа — они не хотели, чтобы обстановка обострялась и дальше, и считали, что ситуация между США и Ираном, как понимают и все остальные, скоро могла стать очень опасной.

По моему мнению, иранская сторона считает, что продемонстрировала свою способность отвечать ударом на удар США, показала, что обладает весьма высокотехнологичным военным оборудованием, которое она разработала самостоятельно и при помощи которого она может атаковать американские военные объекты вне своих границ. Тегеран также дал понять — по крайней мере, собственным гражданам, — что США во всём этом кризисе могут быть очень даже уязвимыми.

Иранцы с самого начала придерживались определённой позиции — и вчера я как раз обсуждал этот момент с министром иностранных дел Ирана, который также накануне вечером написал об этом в «Твиттере»; он заявил, что теперь, после ответного удара Ирана, США пора образумиться и не обострять ситуацию дальше. Эту же мысль мы слышали от сразу нескольких иранских чиновников, и они видят ситуацию так: США убили иранского генерала, Иран нанёс ответный удар, и на этом нужно остановиться. По всей видимости, именно в этом направлении и развиваются события, и именно так и повёл себя наш президент.

Впрочем, в ситуации определённо просматриваются настораживающие моменты, о которых вы упоминали. Иранцы — включая, в том числе, и министра иностранных дел страны — среди прочего упоминали в беседах со мной, что главная проблема в отношениях США и Ирана — ядерное соглашение, выход США из этого соглашения и жёсткие санкции, наложенные на Иран; иранцы называют эти санкции «экономическим терроризмом» и «экономической войной», а поэтому — и они заявляли мне об этом прямо — они считают, что находятся в состоянии войны с США ещё с того момента, как Вашингтон отказался от ядерного соглашения. Они хотят, чтобы Америка отменила санкции и, если это возможно, снова стала соблюдать соглашение. Они также отмечали, что если Вашингтон хочет пересмотреть условия сделки, то сначала нужно, чтобы он вернулся к соблюдению уже имеющегося соглашения. Между тем, как вы понимаете, не похоже, чтобы у США были такие планы.

Другим негативным аспектом в данной ситуации станет, конечно же, и то обстоятельство, что президент Трамп также объявил о введении в отношении Ирана дополнительных жёстких санкций. Иранцы предельно чётко заявляют: пока США не соблюдают ядерную сделку и сохраняют в силе санкции, данный конфликт так и будет продолжаться, хотя бы в тлеющем состоянии, Джон.

Как отметила чуть ранее Кэйтлин, будет интересно узнать, какие конкретно санкции собирается ввести президент — и мы расскажем об этом, как только это выясним. С нами был Фредерик Пляйтген. Спасибо вам, Фред.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 8 января 2019 года.