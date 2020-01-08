Sky News ожидает ослабления напряжённости после «сдержанной» реакции Трампа на ракетный удар Ирана

Иран намерен ограничиться ракетным ударом по американским базам в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, сообщает Sky News. Как отмечает телеканал, довольно сдержанная реакция на нападения президента США Дональда Трампа также говорит о том, что роста напряжённости не предвидится.

С нами на связь из Вашингтона выходит старший корреспондент Иэн Вудс. Рады вас видеть, Иэн. На своей страничке в Twitter Трамп написал, что «всё хорошо» и в ближайшее время Белый дом не выступит с заявлением. Мне интересно, действовал бы он так, в случае если бы кто-то из американских граждан погиб (в результате авиаудара Ирана по американским базам в Ираке. — ИноТВ)?

ИЭН ВУДС, корреспондент Sky News: Разумеется, нет. Мне кажется, если вы переведёте часы на пять часов назад, когда впервые появилась эта информация, множество людей испугались значительного роста напряжённости в конфликте между двумя странами, который длится последние дни. Однако, я полагаю, за последние несколько часов, как ранее отметил Марк, все осознали, что это рост напряжённости необходимый перед её ослаблением.

Мы знали, что Иран ответит на действия США (на убийство генерала Касема Сулеймани. — ИноТВ). И ответ страны, очевидно, нельзя назвать несущественным, потому что, как заметил Марк, всего лишь год назад базу Асад посещал сам Трамп. Однако есть и другие цели, удар по которым мог бы привести к более серьёзным потерям и более масштабному геополитическому резонансу. Например, нападение на объект в Израиле или на американский военный объект, расположенный непосредственно в заливе, на один из находящихся там кораблей. Множество сценариев развития событий могли привести к существенному росту напряжённости. Но это не один из них.

Давайте вновь обратимся к словам Трампа в Twitter. Следует принимать во внимание, что все ждали, что Трамп выступит с заявлением. Всех интересовало, что он скажет, знает ли он что-то, объявит ли о следующих действиях США. Однако Трамп ограничился весьма умеренным сообщением в Twitter в практически радостном тоне, заявив о запуске ракет, об оценке жертв и повреждений, и что «Всё идёт нормально!» Ещё несколько дней назад президент использовал совершенно другой тон, когда угрожал ещё более масштабной реакцией на возможный ответ Ирана.

Вот, что Трамп заявил четвёртого января: «Пусть это будет предупреждением: если Иран нанесёт удар по американцам, то мы выбрали 52 иранских объекта, некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры, и по этим целям будет нанесён быстрый и сильный удар». На следующий день он пригрозил, что ответ США будет несоразмерным.

Тем не менее, последнее сообщение в Twitter кардинально отличается от предыдущих. Я полагаю, что в США это признают, и в последние несколько часов американские СМИ хвалят Дональда Трампа за столь сдержанную реакцию. Посмотрим, сохранит ли он подобный тон и завтра. Вероятно, перед камерами он всё же выступит с более агрессивной риторикой. Но если США не станут вновь нападать на Иран, он в определённой степени отступит.

Кроме того, давайте вспомним слова министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа: «С самого начала Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры». Это означает, что на этом в стране намерены остановиться. Возможно, в ближайшие несколько недель или дней они ответят через посредников. Но, что касается непосредственно ответа США иранскими военными, все действия Тегерана говорят о том, что на этом они намерены закончить.

Дата выхода в эфир 08 января 2020 года.