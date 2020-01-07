Foreign Policy: стратегия Трампа в отношении Ирана оказалась «безмозглой»

Недальновидная политика вновь довела администрацию Дональда Трампа до кризиса в отношениях с Ираном: убийство генерала Касема Сулеймани может вылиться в серьёзные жертвы среди невинных людей, а то и в полномасштабный военный конфликт, полагает профессор Гарвардского университета Стивен Уолт. Как пишет Уолт в своей статье для Foreign Policy, эта ошибка вполне закономерна — у Трампа и его соратников совершенно отсутствует стратегическое видение внешней политики.

Не успела завершиться первая неделя 2020 года, как президент США Дональд Трамп «умудрился вляпаться в ещё один бессмысленный и опасный кризис» в отношениях с Ираном, отдав приказ об устранении генерала иранского Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани, пишет на страницах Foreign Policy профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт. Как полагает эксперт, это фиаско — «почти неизбежный результат его недальновидного подхода к Ближнему Востоку в целом», а также — очередное свидетельство того, что Вашингтон в принципе «не способен формировать внятных и эффективных стратегий» по актуальным международным вопросам.

Данная проблема возникла в американском правительстве ещё до Трампа, однако его «некомпетентность, импульсивность, нежелание слушать советы и поразительное умение подбирать себе третьесортных помощников» её только усугубило, подчёркивает Уолт. В конечном итоге ситуация может вылиться в дополнительные жертвы среди ни в чём не повинных людей и дальнейшее падение авторитета США на мировой арене — а то и в полноценную войну, сетует автор.

По мысли Уолта, убийство Сулеймани — это ошибка, ответственность за которую полностью лежит именно на Трампе. Американский президент, отказавшись от ядерной сделки с Ираном, а затем начав применять в отношении Тегерана стратегию «максимального давления», не только не сумел добиться прекращения иранской ядерной программы, но и по сути, загнал себя в угол — когда стало очевидно, что американские экономические санкции, от которых сильно страдают простые иранцы, не заставят власти этой страны уступить Вашингтону и не приведут к падению режима, у Трампа не осталось другого выбора, кроме как повышать ставки, поясняет профессор. По этой причине после убийства в ходе обстрела одной из баз вооружёных сил США в Ираке американского гражданина, Трамп дал приказ нанести авиаудары по ряду проиранских целей в стране, в результате которых погибли две дюжины иракцев — а когда в ответ на это протестующие осадили американское посольство в Ираке, президент приказал устранить Сулеймани, рассуждает он.

Чтобы понять, как происходящее выглядит с точки зрения Тегерана, достаточно представить, как отреагировал бы Вашингтон на убийство иностранным противником члена Объединённого комитета начальников штабов США или главы ЦРУ, говорится в материале. Это не значит, что за Сулеймани следовало бы заступиться, однако напрашиваются «стратегические вопросы» — отвечало ли убийство высокопоставленного чиновника другой страны национальным интересам США и обеспечило ли оно американцам более спокойную или богатую жизнь. Между тем, ответ на оба эти вопроса — «нет», убеждён Уолт.

Во-первых, Иран почти неизбежно отреагирует на такой шаг, как отреагировала бы на его месте Америка, и рассчитана эта реакция будет так, чтобы нанести максимальный экономический и политический ущерб Вашингтону. Во-вторых, убийство разожжёт в Иране националистические настроения и усилит позиции сторонников жёсткой линии, что ещё сильнее снизит вероятность смены режима. В-третьих, убийство Сулеймани на иракской земле является нарушением суверенитета Ирака, которое лишь ухудшит и без того шаткое положение иракских властей. В-четвёртых, Трамп дал Ирану ещё более веский стимул попытаться получить ядерное оружие, а Вашингтону в итоге придётся либо вступать со страной в полноценную войну, либо смиряться с тем, что у Тегерана есть атомная бомба, перечисляет автор. И всё это было затеяно из-за страны, которая, хоть и имея серьёзные конфликты с рядом партнёров США в регионе, всё же не несёт никакой ощутимой угрозы для безопасности и процветания Америки, подчёркивает эксперт.

По мнению автора, США в данном случае создают опасный прецедент — если раньше организованные правительством убийства лидеров другого государства воспринимались как табу, то в последние десятилетия эта норма стала размываться, и шаги Вашингтона могут её окончательно добить. Хотя американские политики-«ястребы» и скажут, что устранение Сулеймани было вполне приемлемым шагом, они вряд ли горят желанием в свою очередь оказаться в чьём-нибудь «чёрном списке» — не говоря уже о том, что США теперь будет сложнее возражать против аналогичных операций, инициированных другими странами. К тому же, устранение «плохих парней» редко помогает решить политическую проблему, которая выступает первопричиной кризиса: за последние десятилетия было немало случаев, когда лидеры, воплощавшие те или иные внешнеполитические вызовы, покидали этот мир, а вызовы за ними почему-то не спешили — например, лидер КНДР Ким Чен-Ир или иракский президент Саддам Хуссейн, напоминает Уолт.

Одним словом, подход администрации Трампа к Ирану — включая и последний инцидент, — по всей видимости, не имеет ни внутренней стратегической логики, ни внятных целей, подытоживает эксперт. Сам Трамп, а также его госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер, сейчас похожи на «шахматистов, которые думали только над одним ходом за раз» и потому забыли, что ходить имеет право и их соперник; они относятся к внешней политике не как к аккуратной, чёткой и реалистичной программе действий, которой должна руководствоваться любая уважающая себя великая держава, а как к «перформансу» с осуждениями, санкциями и ударами с беспилотников, иронизирует Уолт.

Впрочем, «действительно дурная весть» в другом: отсутствие стратегического видения в Вашингтоне отнюдь не ограничивается отношениями с Ираном и, к тому же, свойственно не только администрации Трампа, в заключение отмечает автор. Способность США формулировать чёткие и эффективные стратегии слабеет уже давно, убеждён он.