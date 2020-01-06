CNN: Ирак собрался выслать американские войска — чтобы не стать ареной для войны США с Ираном

Ирак выступил за высылку американских и иностранных сил с территории страны, опасаясь превращения в арену для полномасштабной ирано-американской войны, передаёт CNN. В ответ на это президент США Дональд Трамп пригрозил Багдаду санкциями, а также сообщил, что американские войска уйдут только тогда, когда им возместят многомиллиардные расходы на строительство военных авиабаз на территории страны.

Президент Трамп пригрозил Ираку санкциями, если страна вышлет американские войска. По его словам, на строительство авиабаз ушли миллиарды, и американцы не уйдут, если Ирак не возместит США эти расходы. Джомана Карадшех находится в Багдаде, и она нам расскажет о последних событиях. Джомана, Ирак определённо оказался между двух огней.



ДЖОМАНА КАРАДШЕХ, корреспондент CNN: Всё так и есть, Натали. Об этом намерении мы услышали вчера от премьер-министра Ирака, когда тот выступал с речью перед парламентом. Он сделал ошеломительный шаг, по сути, объяснив, почему иракский парламент должен проголосовать за вывод американских и иностранных сил с территории страны. По сути, он заявил, что на протяжении последних месяцев они наблюдали за ростом напряжённости между Соединёнными Штатами и Ираном и опосредованной войной, которая развернулась в Ираке. По его словам, всё постепенно идёт к конфронтации — и доказательством тому стали события прошлой недели, как и беспрецедентное обострение в отношениях из-за пятничного авиаудара, в результате которого погиб Сулеймани.



Для Ирака это стало последней соломинкой. Им действительно не нужна эта конфронтация и перспектива начала войны, которая будет идти на территории Ирака. Они не хотят, чтобы Ирак превратился в поле боя, в арену, на которой США будут сведить счёты. По его словам, сейчас есть два варианта. Первый — это попытаться ограничить миссию иностранных сил в Ираке — что будет очень сложно, учитывая, что иракские силы безопасности не смогут установить контроль над базами в контексте текущей напряжённой обстановки. Поэтому у них остаётся только второй вариант: а именно начать работать над немедленным окончанием американского военного присутствия. И именно за это вчера и проголосовал иракский парламент.



Сейчас, судя по всему, для закрытия миссии коалиционных сил временному правительству Ирака ещё предстоит проработать ряд юридических и процессуальных нюансов. В своём сообщении в Twitter президент Трамп выступил с угрозами, однако пока никакой реакции от иракцев нет, так как сейчас там раннее утро. Однако Ираку такие заявления вряд ли понравятся.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 06 января 2020 года.