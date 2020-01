Times: Иран ответил на убийство Сулеймани «ракетным дождём»

Тегеран нанёс ракетный удар по иракским военным базам, где размещаются американские военнослужащие, ответив таким образом на убийство в Ираке войсками США иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает The Times. Как отмечает обозреватель издания, иранская операция, в ходе которой было запущено около десятка ракет, вполне соответствует высказанным ранее предупреждениям Ирана о «симметричном» ответе, однако сочтёт ли его симметричным Трамп — большой вопрос.

Иран рано утром в среду «нанёс первый удар возмездия» за убийство Вашингтоном генерала Касема Сулеймани, «обрушив ракетный шквал на крупную американскую авиабазу в Ираке», сообщает британская The Times со ссылкой на иранское государственное телевидение и источники в спецслужбах США.



По данным газеты, иранские телеканалы заявили о том, что Тегеран запустил «десятки» ракет средней дальности по базе Кэмп Асад, расположенной в провинции Анбар на востоке Ирака. При этом с места событий сообщают, что по базе ударили девять раз.



Представители иранского Корпуса стражей Исламской революции сообщили, что авиаудар был осуществлён в рамках операции под кодовым названием «Мученик Сулеймани», а также, «по всей видимости, озвучили прямую угрозу в адрес вооружённых сил Ирака», которые «формально выступают для британских и американских войск принимающей стороной», говорится в материале The Times. «Предупреждаем всех союзников Америки, предоставивших свои базы в распоряжение её террористической армии: любая территория, с которой осуществляются агрессивные действия против Ирана, может попасть под удар», — цитирует издание официальное заявление КСИР.



Власти Курдского автономного региона в свою очередь сообщили, что несколько ракет упали в городе Эрбиль на севере Ирака, пишет британская газета.



По информации Пентагона, Иран в общей сложности запустил в сторону американских объектов более десятка баллистических ракет. «Эти ракеты были несомненно запущены из Ирана по как минимум двум иракским военным базам, принимающим личный состав вооружённых сил США и их коалиции — в Асаде и Эрбиле», — приводит The Times заявление американского минобороны.



По пока не подтверждённым данным, в результате ракетного удара пострадали граждане Ирака. Как подчёркивает обозреватель The Times, на базе Кэмп Асад постоянно проживают несколько сотен американских и иракских военнослужащих, а также на ротационной основе размещаются военные из Великобритании и других союзных Вашингтону государств.



Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф ранее обещал дать «симметричный» ответ на убийство генерала Сулеймани, который погиб в минувшую пятницу в Ираке в результате удара американского беспилотника. Удар по базе Кэмп Асад вполне вписывается в также высказанные Тегераном угрозы нанести удар по военным объектам США, однако сочтёт ли американский лидер Дональд Трамп это нападение «симметричным» — большой вопрос, отмечает автор статьи. Иран уже заявлял о том, что «откажется от своей обычной практики — нанесения ударов по американским целям руками подконтрольных ему группировок» — и атакует США напрямую, а это в Белом доме могут воспринять как объявление войны, предполагает журналист.



Как выяснили журналисты The Times, Великобритания в связи с обострением обстановки вокруг Ирана приняла решение удвоить количество тяжёлых военно-транспортных вертолётов «Чинук», базирующихся в пределах досягаемости от Багдада. В ближайшие дни ВВС страны отправят в регион, где на базе в Эрбиле уже размещаются четыре британских «Чинука», ещё пять таких вертолётов из общего парка в 60 машин. The Times известно, куда будут отправлены вертолёты, однако редакция газеты «для обеспечения скрытности» согласилась не разглашать эти данные, подчёркивается в статье. Как пишет обозреватель издания, «Чинуки» могут использовать для эвакуации британцев из Ирака.



Всего в Ираке находятся 1400 британских военных и гражданских лиц, которые участвуют в борьбе против ИГ*. По данным The Times, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские вертолёты и военные корабли были приведены в состояние повышенной боевой готовности, дабы «оказать поддержку, если возникнет такая необходимость». Чиновник также отметил, что часть британских военных уже были эвакуированы из «зелёной зоны» Багдада, где размещаются войска коалиции.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.