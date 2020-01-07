Bild: страх перед возмездием Ирана толкает Берлин на «рискованное мероприятие» в Москве

Буквально через несколько дней федеральный канцлер и министр иностранных дел Германии летят в Москву, сообщает Bild. Что же замыслили Ангела Меркель и Хайко Маас и что толкнуло их на столь «политически рискованное мероприятие»? — задаётся вопросами немецкое издание.

В субботу федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас летят в Москву к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщает Bild.

«Политически рискованное мероприятие!» — констатирует таблоид и задаётся вопросом: «Что же замышляют Меркель и Маас там, в Кремле?»

Встреча в столице России официально задекларирована как «рабочий обед», в ходе которого изначально планировалось обсудить конфликт на Украине и кризис в Ливии. В свете последних событий — убийство Соединёнными Штатами «террористического генерала» Касема Сулеймани — для Меркель и Мааса эти темы, однако, отошли на второй план, полагает немецкое издание.

«Велик страх, что режим мул совершит акты возмездия по всему миру, — поясняет Bild. — Запад боится, что и в Ираке Россия сможет извлечь выгоду из гнева, вызванного убийством террористического генерала Сулеймани, и увеличить своё влияние в Багдаде».

Несмотря на это, многие ведущие немецкие политики поддержали решение канцлера Германии Ангелы Меркель встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Москве, отмечает таблоид.

«Идеальный момент, чтобы переговорить с Путиным», — констатировал вице-председатель бундестага Томас Опперман.

В свою очередь, соратник Меркель по Христианско-демократическому союзу Эльмар Брок заострил внимание на том, что, например, в Сирии Российская Федерация и Соединённые Штаты «научились не стоять друг у друга на пути».

«В Ираке это, однако, невозможно», — выразил уверенность бывший депутат Европейского парламента.

Поэтому Эльмар Брок считает «разумным» то, что канцлер и министр иностранных дел Германии едут на переговоры в Москву.

По мнению же главы комитета бундестага по внешней политике Норберта Рёттгена, Запад просто обязан заручиться поддержкой России в разрешении кризиса.

«Иран нуждается в России, поэтому Путин имеет влияние в Тегеране. Необходимо заручиться поддержкой России для того, чтобы она повлияла на Иран и тот не совершил шагов, которые привели бы к дальнейшему росту напряжённости», — призвал Рёттген.