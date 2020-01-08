CNN: ударом по базам США Иран преследовал не военные цели — это сигнал Вашингтону

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Шведский эксперт: Запад не понимает Путина — и это грозит углублением конфликта с Россией Expressen
INFOX.SG
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На борту разбившегося в Иране самолёта находились 11 граждан Украины
На борту украинского самолёта, который потерпел крушение в Тегеране, находились 11 граждан Украины. Об этом заявили в пресс-службе СНБО.
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Нурмагомедов опубликовал в Instagram фото 12-летней давности
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил в социальных сетях свою фотографию 12-летней давности.
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Панарин догнал Кузнецова по очкам за карьеру в НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 378-е очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Авиакомпания МАУ приостановила выполнение рейсов в Тегеран
Компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) приостановила выполнение рейсов в Тегеран на неопределённый срок в связи с крушением своего самолёта в Иране. Об этом заявили в пресс-службе компании.
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Шарапова поблагодарила организаторов Australian Open за предоставление уайлд-кард
Российская теннисистка Шарапова отреагировала на получение специального приглашения от организаторов принять участие в первом в сезоне-2020 турнире Большого шлема — Australian Open.
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В Латвии заявили о зависимости отношения Прибалтики к России от США
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
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Шайба Кучерова в матче с «Ванкувером» стала для него 15-й в нынешнем сезоне НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ванкувер Кэнакс» отметился 15-м голом в сезоне.
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Овечкин высказался о своём 11-м месте в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой дубль в ворота «Оттава Сенаторз», позволивший ему выйти на 11-е место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Названа предварительная причина крушения украинского лайнера в Иране
По предварительной информации, украинский пассажирский самолёт разбился в Тегеране в результате аварии двигателя, обусловленной техническими причинами. Об этом заявили в посольстве Украины в Иране.
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СМИ: В Греции неизвестный выстрелил в экс-футболиста «Олимпиакоса»
В пригороде Афин неизвестный открыл стрельбу по бывшему футболисту «Олимпиакоса» сербу Дарко Ковачевичу.
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Рубль растёт к евро
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Шестёркин стал пятым вратарём в истории «Рейнджерс», выигравшим дебютный матч в НХЛ
Российский голкипер Игорь Шестёркин провёл свой первый матч в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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СНБО уточнил число пассажиров на борту разбившегося в Иране самолёта
На борту украинского пассажирского самолёта, который разбился в Тегеране, находились 177 человек, в том числе 168 пассажиров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
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Овечкин вышел на 11-е место по числу голов за карьеру в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 11-е место по количеству шайб, заброшенных за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Шэньчжене
Россиянка Екатерина Александрова обыграла китаянку Пэн Шуай в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжэне.
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Зеленский из-за крушения самолёта в Иране прервал поездку в Оман
Украинский лидер Владимир Зеленский из-за крушения украинского пассажирского самолёта в Тегеране прерывает поездку в Оман и возвращается в Киев. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.
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«Лейкерс» разгромил «Нью-Йорк» в НБА, Джеймс набрал 31 очко
«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал крупную победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова получила получила специальное приглашение от организаторов принять участие в первом в сезоне-2020 турнире Большого шлема — Australian Open.
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Роспотребнадзор предупредил о вспышке птичьего гриппа в Польше
Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке птичьего гриппа в Польше.
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Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» дома обыграть «Сан-Хосе» в НХЛ
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» взять верх над «Колорадо» в НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Зеленский прокомментировал крушение украинского самолёта в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения украинского самолёта в Тегеране.
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«Монреаль» уступил «Детройту» в НХЛ, несмотря на две голевые передачи Ковальчука
«Монреаль Канадиенс» потерпел поражение от «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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СМИ сообщили о 80 погибших в результате атаки Ирана на базы США
В результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек. Об этом сообщает телеканал Press TV.
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«Тампа» забросила девять шайб в ворота «Ванкувера» в НХЛ, Кучеров набрал два очка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал крупную победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Оттаву» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» одержал крупную победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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При крушении украинского лайнера в Иране никто не выжил
Все пассажиры украинского лайнера, который разбился вскоре после взлёта из аэропорта в Тегеране, погибли. Об этом сообщил глава управления ЧС Ирана. По последней информации, на борту лайнера находились 167 пассажиров.
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«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в первом матче полуфинала Кубка лиги
«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/2 финала Кубка английской футбольной лиги.
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Ночь на Рождество стала одной из самых тёплых в этом веке в Москве
Рождественская ночь текущего года стала одной из самых теплых за последние 20 лет в Москве.
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Посольство выясняет наличие россиян на разбившемся в Иране самолёте
Посольство России в Тегеране выясняет, были ли россияне на борту разбившегося самолёта.
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В Иране похоронили генерала Сулеймани
В Иране завершились похороны убитого американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
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На борту разбившегося в Иране самолёта находились 167 пассажиров
На борту украинского пассажирского лайнера, который разбился в Тегеране, находились 167 пассажиров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя минавиации Ирана Джаафар Заде. Самолёт направлялся в Киев.
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Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране
Два землетрясения — магнитудой 4,9 и 4,5 произошли недалеко от атомной электростанции «Бушер» в Иране.
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Источник: базы США в Ираке вовремя предупредили о ракетной атаке
Военный источник сообщил, что американские военнослужащие были вовремя оповещены во время ракетных ударов Ирана по базам США в Ираке.
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Российские корабли и подлодки продолжат охранять Северный морской путь
Пресс-служба Северного флота сообщила, что корабли и подводные лодки в 2020 году будут задействованы в обеспечении безопасности Северного морского пути.
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В Тегеране заявили, что украинский самолёт разбился сразу после взлёта
Пассажирский самолёт, на борту которого находились около 180 человек, разбился вскоре после взлёта в тегеранском аэропорту имени имама Хомейни.
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СМИ: Украинский лайнер с 180 пассажирами разбился в Тегеране
Украинский лайнер, на борту которого были 180 пассажиров, разбился в Тегеране.
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Singapore Airlines перенесла полёты через воздушное пространство Ирана
Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines сообщила, что отменяет перелёты через воздушное пространство Ирана.
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Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США
Совбез ООН должен осудить шаги США и привлечь их к ответственности за незаконные действия и угрозы.
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Пелоси потребовала от Трампа прекратить провокации против Ирана
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси выступила с требованием к администрации президента США Дональда Трампа прекратить провокации в отношении Ирана.
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СМИ: Абэ отложил визит на Ближний Восток
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отложил планировавшийся с 11 января визит на Ближний Восток, в том числе в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты.
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Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США в Ираке.
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Зариф: Иран нанёс удар по базе, с которой были атакованы его граждане
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прокомментировал удар Тегерана по американским базам в Ираке.
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Помпео провёл телефонные переговоры с премьером Иракского Курдистана
Глава Госдепа Майк Помпео провёл переговоры с премьером Иракского Курдистана Масруром Барзани, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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В Белом доме отрицают, что Трамп собирался выступать с обращением
В Белом доме отрицают, что президент США Дональд Трамп собирался выступать с обращением к нации в связи с ударами Ирана по американским базам в Ираке.
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В Иране начались похороны генерала Сулеймани
В иранском Кермане начались похороны убитого американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
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Источник: Иран поднял в воздух самолёты после взлёта авиации США в ОАЭ
Авиация Ирана поднята в воздух в ответ на взлёт американских истребителей с военной базы в ОАЭ.
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СМИ: ВВС и ПВО Израиля приведены в боевую готовность
ВВС и ПВО Израиля приведены в боевую готовность после сообщений о ракетном обстреле Ираном баз США в Ираке.
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США запретили полёты своим авиакомпаниям над Ираком и Ираном
США запретили американским авиакомпаниям полёты над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами.
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Росстандарт рассказал об изменении порядка поверки счётчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счётчиков и других средств измерения. Об этом пишет «Российская газета» после беседы с главой ведомства Алексеем Абрамовым.