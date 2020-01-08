CNN: ударом по базам США Иран преследовал не военные цели — это сигнал Вашингтону

Нанося ракетный удар по базам США в Ираке, Тегеран вряд ли стремился к уничтожению американских военнослужащих, передаёт CNN. По мнению корреспондента канала Ника Пейтона Уолша, Иран скорее хотел продемонстрировать свою военную мощь и отправить Вашингтону соответствующий сигнал. Тем не менее, даже несмотря на это, будущие действия администрации Трампа предсказать невероятно трудно, так как такие шаги Ирана, очевидно, выходят за границы допустимого для американской стороны.

Теперь мы переходим к корреспонденту CNN Нику Пейтону Уолшу из Бейрута. Ник, что вы думаете насчёт ответа Ирана (на убийство генерала Касема Сулеймани. — ИноТВ)?

НИК ПЕЙТОН УОЛШ, редактор по делам международной безопасности CNN: Крис, я бы сказал, что совсем не факт, что этот шаг должен был вызвать максимальное количество жертв среди американцев. Я не знаю точной планировки авиабазы Эйн-аль-Асад, однако, как правило, когда речь идёт об американской базе такого уровня, в это время ночи большинство военнослужащих обычно спят в палатках, однако их зачастую окружают бетонные Т-образные стены, прикрывающие их от взрывов на тот случай, если они не получат сигнал системы раннего оповещения.

Так что в том случае если удар пришёлся не прямо по тому месту, где спят солдаты, то большое число жертв маловероятно. А мы знаем, что иранские ракетные технологии неспособны обеспечить подобную точность удара. В любом случае нам известно о запуске десятка или около того ракет, целью которых, очевидно, были военные объекты. Однако напомню, что американские войска находятся в состоянии повышенной боеготовности; при этом они располагают передовыми противоракетными системами, которые, вполне возможно, были задействованы уже этой ночью.

Поэтому можно сделать вывод, что иранские лидеры либо вообще не знали, чего удастся добиться с помощью этих ракет, либо же они рассчитывали, что подобный ночной удар станет большим «бумом», декларацией военной мощи. Совсем необязательно, что они хотели убить достаточное число американцев, чтобы спровоцировать ответ США.

Возможно, здесь все попытаются «съехать» с темы: Иран заявит, что он сделал своё дело, а Америка — что сделала своё, а завтра все переключатся на что-то другое. Однако действия и реакцию администрации Трампа очень трудно предсказать. Судя по всему, для них подобные нападки на американские интересы определённо выходят за рамки допустимого.

Тем не менее здесь стоит учитывать и региональный имидж Ирана в контексте подобных шагов. Он очень много говорил о вытеснении США (из региона. — ИноТВ). Его верховный лидер отмечал, что хотел бы увидеть столкновение иранских военных с американскими. У него это получилось, однако всё указывает на то, что его средства оказались не слишком эффективными.

Если говорить начистоту, многие люди, когда услышали о произошедшем, посчитали, что со стороны Ирана это самый странный из возможных ответов. Дело в том, что в полномасштабной военной конфронтации между Тегераном и Вашингтоном, по сути, победить способен только Пентагон. Большинство полагало, что иранцы скорее сделают ставку на различные марионеточные силы, союзников и ассиметричные боевые действия — на другие методы, позволяющие доставить хлопоты США в том случае, если они решат пойти таким курсом, Крис.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 января 2019 года.