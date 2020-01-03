CNN: Иран не пойдёт на прямой конфликт с США, потому что понимает, что проиграет

Несмотря на то, что после нападения американских ВВС иранские власти лишились одного из своих легендарных командующих генерала Касема Сулеймана, они наверняка не решатся пойти на открытое военное противостояние с США, потому что в таком случае рискуют проиграть, считает корреспондент CNN Ник Пейтон Уолш. По его словам, вероятнее всего Тегеран продолжит использовать асимметричные методы в борьбе с Вашингтоном и его региональными союзниками.

Наш международный обзор начнём с корреспондентом по международной безопасности Ником Пейтоном Уолшем. Ник, вы широко освещали события в Иране. Каким будет следующий шаг Ирана? Пойдёт ли он на жестокое отмщение?

НИК ПЕЙТОН УОЛШ, корреспондент CNN по международной безопасности: Очевидно, если речь о прямом военном противостоянии с США, то нет, не пойдёт, ведь тогда Иран проиграет. Кажется, что это наименее вероятное развитие ситуации. И, конечно, американские силы на Ближнем Востоке могут в основном защитить себя, тем более сейчас они будут в состоянии высокой боеготовности из-за всего произошедшего. Как сказал мне один американский чиновник, мы понимаем, что это была внезапно появившаяся цель, но уже несколько дней назад стало ясно, что президент дал добро на подобную атаку.

Так что в дальнейшем, возможно, будут проведены асимметричные атаки. Под этим выражением подразумевается, что союзники Ирана могут напасть на американские посольства и американские силы в регионе, могут атаковать союзников США. Саудовская Аравия и Израиль будут находиться в состоянии высокой боеготовности. Все они переживали в прошлом нападения со стороны союзников Ирана. Повстанцы-хуситы нападали на Саудовскую Аравию, а «Хезболла» из Ливана — на север Израиля. Вот такие очаги напряжённости могут возникнуть.

Иран явно понимает, что что-то нужно сделать. Он потерял, возможно, одного из самых легендарных своих военачальников (генерала Касема Сулеймани. — ИноТВ). Человека, который стоял за большим количеством военных авантюр страны в регионе, за наступлением на ИГ* и, по словам США, также за многими атаками, которые Иран предпринял против США и их региональных союзников.

Но его (Тегерана. — ИноТВ) возможности не такие широкие и незамедлительные, как можно представить. Вероятно, США рассчитывают, что ответ будет напоминать предыдущие ассиметричные действия более высокого уровня — повышение давления на посольства, возможно, похищение американского гражданского лица в регионе, — но не станет чем-то из ряда вон выходящим.

Фактически главная проблема для представителей Тегерана заключается в том, что они потеряли одного из самых радикальных, самых известных фигур. США публично и прямо дали понять, что действующая администрация Белого дома не боится применить силу и будет противостоять иранской агрессии.

Эта агрессия продолжается месяцами, по мнению некоторых, даже десятилетиями. Вот как долго тянется этот глубоко укоренившийся конфликт. Возможно, он будет продолжаться в том же ключе. Возможно, мы увидим его обострение в предстоящие дни, недели. Возможно, Иран предпочтёт сделать что-то менее значительное и отложит ответ на будущее. Всё это неясно.

Но мы входим в новое десятилетие на Ближнем Востоке. Это одно решительное действие со стороны администрации Трампа, будь оно мудрое или неразумное, во многом определит, каким станет это десятилетие на Ближнем Востоке.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 03 января 2019 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.